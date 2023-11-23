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Ali Babacan'dan yüzde 50+1 çıkışı! 'Gelin, bu sistemi değiştirelim'

23.11.2023 14:45 | Son Güncelleme:
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 50+1 tartışması ile ilgili açıklamada bulundu. Babacan, "Gelin bu sistemi değiştirelim. Ülkemizi, 100 yılı aşmış Cumhuriyetimizi, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' ile taçlandıralım" dedi.

Ali Babacan'dan yüzde 50+1 çıkışı! 'Gelin, bu sistemi değiştirelim'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin haftalık gündem değerlendirme toplantısında konuştu. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı seçimi için zorunlu olan 50+1 kuralıyla ilgili açıklamalarını değerlendirerek, "Uygulanmakta olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi, kazanan kişiye olağanüstü yetkiler veriyor. Cumhurbaşkanına; bilgisinin, görgüsünün, yeteneklerinin ötesinde bir hükmetme gücü veriyor. Demokrasiyi sadece sandıktan ibaret gören, geri kalan hiçbir fonksiyonunu çalıştırmayan krizlere sebep oluyor. İşte biz tam da bu sebeple partimizi kurduğumuz ilk günden bu yana 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diyoruz. Güçlü yasama, güçlü yürütme, güçlü yargı diyoruz. Gücün tek bir kişide değil, birbirini denetleyen erkler arasında paylaştırıldığı; toplumun her aşamada katılımcı demokrasiyle denetim yetkisine sahip olduğu bir sistemden söz ediyoruz. Ben buradan iktidara sesleniyorum; yaşanan tüm krizler, şu an içinde olduğunuz ittifaktaki sorunlar, yargıdaki çeteleşme. Hepsinin çaresi için, size altın tepside çözümü sunuyorum. Gelin bu sistemi değiştirelim. Ülkemizi, 100 yılı aşmış Cumhuriyetimizi, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' ile taçlandıralım. Meseleyi sadece yüzde 50+1 olarak görmeyin. Gelin, 'bu bir memleket meselesi' diyelim. Memleket için en hayırlı olan, hepimiz için en hayırlısıdır diyelim" ifadelerini kullandı.

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'ÇALIŞANLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

2024 yılına ilişkin asgari ücret görüşmelerinin yakında başlayacağını hatırlatan Babacan, "Yapılan açıklamalara bakılırsa hükümetin yine bir algı operasyonu ve oldubitti peşinde olduğu anlaşılıyor. İlgili bakanlar bir yandan ücretlerin gelecek yıl için hedeflenen enflasyona göre artması gerektiğini söylüyor, diğer yandan, yıl içinde asgari ücrete ara zam yapılmayacağına dair açıklamalarda bulunuyor. Buradan iktidara sesleniyoruz; siz hangi enflasyon hedefinden bahsediyorsunuz? 2023 yılında hedefinizi kaç defa değiştirdiniz. Yüzde 20’lerde başladığınız 2023 yılı enflasyon hedefini yüzde 65 ile kapatıyorsunuz. Bağımsız enflasyon verileri ile TÜİK verileri arasında iki katına yakın fark var. Özetle, bir yandan çarşı pazardan kopuk TÜİK verisini baz alarak, diğer yandan aşırı iyimser enflasyon hedefiniz üzerinden zam yaparak çalışanları katmerli bir biçimde mağdur ediyorsunuz. DEVA Partisi olarak asgari ücret görüşmelerini ve maaş-ücret artışlarını yakından takip edeceğiz. Hem kamuoyunda hem de Meclis’te çalışanların sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

(DHA)

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