HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ali İhsan Yavuz'dan ikinci tur tahmini: Erdoğan için bekledikleri oy oranını açıkladı! 'En geç saat 18.00’de kesin sonuçları almış oluruz'

Ali İhsan Yavuz'dan ikinci tur tahmini: Erdoğan için bekledikleri oy oranını açıkladı! 'En geç saat 18.00’de kesin sonuçları almış oluruz'

23.05.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın almasını bekledikleri oy oranını açıklayan Yavuz, ‘En geç saat 18.00’de kesin sonuçları almış oluruz’ ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz'dan ikinci tur tahmini: Erdoğan için bekledikleri oy oranını açıkladı! 'En geç saat 18.00’de kesin sonuçları almış oluruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimi ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e konuşan Ali İhsan Yavuz, ikinci tur seçim tahminini de açıkladı.

Deniz Gürel, Ali İhsan Yavuz ile ilgili görüşmesini şu sözlerle aktardı;

"Ali İhsan Yavuz’la görüşmemde ikinci turu ve seçim gecesini konuştuk. AK Parti’deki oy düşüşünü sordum, ‘Tek tek irdeleyip tartışıyoruz, bu irdelemeyi 400 milletvekili çıkarsak da yapardık. Pandemi iyi silkeledi, ülkemiziz çeyreği depremde yerle bir oldu ve dışarıdan algı yönetimleriyle seçime girdik. Böyle bir çerçevede çıkan bu sonucu başarı olarak görüyoruz’ dedi.

"EN GEÇ SAAT 18.00’DE KESİN SONUÇLARI ALMIŞ OLURUZ"

İkinci turdaki hedefini sorduğumda, 54-55 civarında oy beklentisi olduğunu söyledi. Bu sohbeti yaptığımızda Sinan Oğan’ın kararı belli değildi. Seçim gecesini sorduğumda bilgi verdi, ‘Saat 7.30, 7.50 civarında sonucu belirlediklerini’ söyledi. ‘Bu seçimde saat kaçta belli olur?’ diye sorduğumda ‘En geç saat 18.00’de kesin sonuçları almış oluruz’ dedi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak sözler: 'Sinan Oğan'ın orada fotoğrafı var...'Çok konuşulacak sözler: 'Sinan Oğan'ın orada fotoğrafı var...'
'Gönüllü dönüş' ve 'gerekirse zorla' ifadeleri damga vurdu'Gönüllü dönüş' ve 'gerekirse zorla' ifadeleri damga vurdu
29 Mayıs Pazartesi okullar tatil!29 Mayıs Pazartesi okullar tatil!
Anahtar Kelimeler:
seçim Ali İhsan Yavuz

En Çok Okunan Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den 'Oğan' sorusuna dikkat çeken yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den 'Oğan' sorusuna dikkat çeken yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Sinan Oğan' göndermesi dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Sinan Oğan' göndermesi dikkat çekti

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması

Cem Yılmaz'dan ikinci tur açıklaması! Oyunu vereceği adayı da açıkladı

Cem Yılmaz'dan ikinci tur açıklaması! Oyunu vereceği adayı da açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun programında stüdyoyu terk etmişti! O anları paylaştı: At sloganını git

Kılıçdaroğlu'nun programında stüdyoyu terk etmişti! O anları paylaştı: At sloganını git

Yüzde 5,17'nin kaçı Erdoğan'a kaçı Kılıçdaroğlu'na gider?

Yüzde 5,17'nin kaçı Erdoğan'a kaçı Kılıçdaroğlu'na gider?

İlginizi Çekebilir

Tamamen şeffaf! Galaya iç çamaşırlarıyla geldi

Tamamen şeffaf! Galaya iç çamaşırlarıyla geldi

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.