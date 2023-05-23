Ali İhsan Yavuz'dan ikinci tur tahmini: Erdoğan için bekledikleri oy oranını açıkladı! 'En geç saat 18.00’de kesin sonuçları almış oluruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimi ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e konuşan Ali İhsan Yavuz, ikinci tur seçim tahminini de açıkladı.

Deniz Gürel, Ali İhsan Yavuz ile ilgili görüşmesini şu sözlerle aktardı;

"Ali İhsan Yavuz’la görüşmemde ikinci turu ve seçim gecesini konuştuk. AK Parti’deki oy düşüşünü sordum, ‘Tek tek irdeleyip tartışıyoruz, bu irdelemeyi 400 milletvekili çıkarsak da yapardık. Pandemi iyi silkeledi, ülkemiziz çeyreği depremde yerle bir oldu ve dışarıdan algı yönetimleriyle seçime girdik. Böyle bir çerçevede çıkan bu sonucu başarı olarak görüyoruz’ dedi.

"EN GEÇ SAAT 18.00’DE KESİN SONUÇLARI ALMIŞ OLURUZ"

İkinci turdaki hedefini sorduğumda, 54-55 civarında oy beklentisi olduğunu söyledi. Bu sohbeti yaptığımızda Sinan Oğan’ın kararı belli değildi. Seçim gecesini sorduğumda bilgi verdi, ‘Saat 7.30, 7.50 civarında sonucu belirlediklerini’ söyledi. ‘Bu seçimde saat kaçta belli olur?’ diye sorduğumda ‘En geç saat 18.00’de kesin sonuçları almış oluruz’ dedi."

