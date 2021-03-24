Ali İhsan Yavuz Kimdir? Ali İhsan Yavuz kaç yaşında? Ali İhsan Yavuz nereli?

Ali İhsan Yavuz, 24. 25. 26 ve 27. Dönem Sakarya Milletvekili olarak görev yaptı. İnsan Hakları İnceleme Komisyon üyeliği ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde bulundu. AK Parti 6. Olağan Kongresi’nin ardından Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

ALİ İHSAN YAVUZ KİMDİR?

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969'da Trabzon Yomra'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Barosuna bağlı olarak 10 yıl kadar serbest avukatlık yaptı.

7 yıl AK Parti Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı, 2 yıl Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı ve 1 yıl Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve Hukuki İşler Birimi) olmak üzere 10 yıl kadar teşkilatlarda görev aldı.