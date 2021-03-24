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  4. Ali İhsan Yavuz Kimdir? Ali İhsan Yavuz kaç yaşında? Ali İhsan Yavuz nereli?

Ali İhsan Yavuz Kimdir? Ali İhsan Yavuz kaç yaşında? Ali İhsan Yavuz nereli?

24.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti 7. Olağan Kongresi sonrası açıklanan yeni MKYK listesinde yer alan Ali İhsan Yavuz, İstanbul Üniversite Hukuk Fakültesi mezunudur. Ali İhsan Yavuz Sakarya Barosu’nda 10 yıla yakın serbest avukatlık yaptı. Yavuz, 7 yıl AK Parti Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. İlçe başkanlığı da yapan Ali İhsan Yavuz, 10 yıla yakın teşkilatlarda görev aldı.

Ali İhsan Yavuz Kimdir? Ali İhsan Yavuz kaç yaşında? Ali İhsan Yavuz nereli?

Ali İhsan Yavuz, 24. 25. 26 ve 27. Dönem Sakarya Milletvekili olarak görev yaptı. İnsan Hakları İnceleme Komisyon üyeliği ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde bulundu. AK Parti 6. Olağan Kongresi’nin ardından Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

ALİ İHSAN YAVUZ KİMDİR?

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969'da Trabzon Yomra'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Barosuna bağlı olarak 10 yıl kadar serbest avukatlık yaptı.

7 yıl AK Parti Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı, 2 yıl Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı ve 1 yıl Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve Hukuki İşler Birimi) olmak üzere 10 yıl kadar teşkilatlarda görev aldı.

ali ihsan yavuz

    1. 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında 7 yıl Başkan Yardımcılığı, Eylül 2017'den Ağustos 2018 tarihine kadar AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlendi.
  2. Olağan Kongrenin ardından Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Sakarya Ali İhsan Yavuz

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