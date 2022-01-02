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Alışılmışın dışına çıktı, Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı!

02.01.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında ilginç bir olay yaşandı. Genelde Kuzey Korelilerin Güney Kore'ye kaçtığını görmemize rağmen, bu kez bir Güney Koreli, sınırı geçerek Kuzey Kore'ye iltica etti.

Alışılmışın dışına çıktı, Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı!

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, kimliği belirsiz bir kişinin Kuzey Kore'ye geçtiği duyuruldu.

İKİ KORE ARASINDA "TERSİNE İLTİCA"

Reuters'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), kişinin Kuzey'e iltica ettiğini doğruladı ancak hayatta olup olmadığını doğrulayamadı. JCS, Kuzey Kore'ye bir askeri hat aracılığıyla kişinin korunması için mesaj da gönderdi.

Güney Kore'de sınır geçişi yasa dışı. Kuzey Kore ise 2020 başında, Kovid-19 önlemleri kapsamında bütün sınırlarını kapatmıştı.

Eylül 2020'de, Kuzey Kore askerlerinin denizde kaybolan bir Güney Koreli balıkçılık yetkilisini virüs tedbirlerini sebep göstererek öldürmesi ise tepki çekmiş, Pyonyang yönetimi özür dilemişti.

TEKNİK OLARAK HALA SAVAŞIYORLAR

Güney Kore ve Kuzey Kore, 1950-1953 Kore Savaşı'nın barış anlaşması yerine ateşkesle sona ermesinden bu yana teknik olarak hala savaş halinde.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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