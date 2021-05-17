Alkol yasağı kalktı mı? İçki yasağı var mı, yok mu? Alkol yasağı devam ediyor mu?

Tam kapanma süreci boyunca birçok kesim tarafından “özgürlüklere müdahale” olarak adlandırılan alkol yasağı ile ilgili soruların cevapları halen merak ediliyor. Tam kapanmanın son bulması ve yeni genelgenin açıklanması ile içki satışının yasak olup olmadığı tekrar gündeme geldi. Peki İçişleri Bakanlığı’nın “kademeli normalleşme” genelgesinde alkol yasağı ile ilgili detaylar yer alıyor mu?

ALKOL YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs-1 Haziran arasında uygulanacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı.

Genelgeye göre, hafta içi gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arası ile hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına hafta içi sokağa çıkma saatleri içerisinde izin verilecek. Bunun dışında tam gün kapanma olan hafta sonu günlerinde satışına izin verilmeyecek.



