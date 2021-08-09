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Alkollü sürücü caddeyi savaş alanına çevirdi!

09.08.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da alkollü sürücü, caddeyi savaş alanına çevirdi. Hafif ticari araçla ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce önündeki otomobile, ardından aydınlatma direğine, sonra elektrik panosuna, son olarak da ağaca çarptı.

Kaza, Hacı Hasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi istikametinden Dere Mahallesi istikametine seyreden Ruhi B. K. (24) idaresindeki 68 BM 673 plakalı Citroen marka hafif ticari araç alkollü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde aynı istikamete seyreden Sezgin G. (39) yönetimindeki 40 KKP 1 yabancı plakalı otomobile çarptı.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak önce aydınlatma direğine çarpıp, direği yerinden sökerken, elektrik panosuna ve ardından ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri yaptıkları alkol muayenesinde sürücü Ruhi B. K.'nin 209 promil alkollü olduğunu tespit etti.

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Herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde bulunan MEDAŞ ekipleri tarafından sokağın elektrik akımı kesilirken, araç çekici marifetiyle otoparka çekildi. Alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray
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