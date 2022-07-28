Alkollü sürücü "pes" dedirtti! İki araca çarptıktan sonra bagaj kapısından kaçtı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde Kayakyolu semtinde meydana gelen olayda, Bir otomobil, iddiaya göre sürücüsünün hızlı girdiği sokakta park halindeki iki otomobile çarparak devrildi. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, otomobilin kapısını açamayınca bagaj kapısından çıkarak kaçtı.

POLİS, İNCELEME BAŞLATTI

İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatan polis ekipleri, zarar gören araçların sahiplerine ulaştı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

