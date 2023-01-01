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Alkollü sürücü yeni yılın ilk dakikalarında ceza yedi! "Geçmiş olsun"

01.01.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirildi. Polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin sürücüsü ise alkollü çıktı. Yeni yılın ilk dakikalarında ceza kesilen sürücüye 4 bin TL idari para cezası uygulandı. Ceza kesilen sürücü, "0,63 promil alkollü çıktık, geçmiş olsun" diye konuştu.

Alkollü sürücü yeni yılın ilk dakikalarında ceza yedi! "Geçmiş olsun"

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar kapsamında, yılın ilk dakikalarında bir otomobil, Alsancak'ta ekiplerce durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde ismi öğrenilemeyen sürücünün 0,63 promil alkol olduğu saptandı. Bunun üzerine polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen vatandaşa 4 bin TL idari para cezası kesti.

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"HERKES KURALLARA UYSUN"

Yeni yılın ilk dakikalarında ceza kesilen sürücü, "Herkes kurallara uysun, eşim yanımda, o kullanacak artık. 0,63 promil alkollü çıktık, geçmiş olsun" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
alkol İzmir yeni yıl

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