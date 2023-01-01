Alkollü sürücü yeni yılın ilk dakikalarında ceza yedi! "Geçmiş olsun"

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar kapsamında, yılın ilk dakikalarında bir otomobil, Alsancak'ta ekiplerce durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde ismi öğrenilemeyen sürücünün 0,63 promil alkol olduğu saptandı. Bunun üzerine polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen vatandaşa 4 bin TL idari para cezası kesti.

"HERKES KURALLARA UYSUN"

Yeni yılın ilk dakikalarında ceza kesilen sürücü, "Herkes kurallara uysun, eşim yanımda, o kullanacak artık. 0,63 promil alkollü çıktık, geçmiş olsun" dedi.

(DHA)

