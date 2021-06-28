HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkollü sürücüden "pes" dedirten sözler: Ben sizin komiseri arayayım

Alkollü sürücüden "pes" dedirten sözler: Ben sizin komiseri arayayım

28.06.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan alkollü sürücünün pansuman bahanesi şaşırttı. Sürücüye 4 bin 376 TL cezai işlem uygulandı.

Alkollü sürücüden "pes" dedirten sözler: Ben sizin komiseri arayayım

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde uygulama yaptılar.

"SİZİN KOMİSERİ ARAYAYIM"

Ekipler denetleme sırasında bir otomobili durdurdular. Alkollü olduğundan şüphelenilen sürücü alkolmetreye üflemekle direndi. Sürücü Ferhat B.’nin (63) o anlardaki ifadeleri ise şaşırttı. Ekiplerin ehliyet sorusuna "Sizde kaldı ehliyetim" diyerek cevap veren Ferhat B., "Pansumandan geliyorum. O zaman ben sizin komiseri arayayım." diye konuşması dikkat çekti.

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyimTakla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

EHLİYETİNE 2 YIL SÜREYLE EL KONULDU

Dakikalar sonra alkolmetreye üfleyen sürücü, 1.3 Promül alkollü çıkınca ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

6 ay öncede alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1679 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladıSahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladı
PARTNER"Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım""Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım"
Bakan Ersoy ciğer kebabı pişirdi, Bakan Varank ise izlediBakan Ersoy ciğer kebabı pişirdi, Bakan Varank ise izledi
Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

27 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

27 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü! "Hasta bile olmadım"

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü! "Hasta bile olmadım"

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Bizimkiler dizisinin Cemil'i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti

Bizimkiler dizisinin Cemil'i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.