Alkollü sürücüden "pes" dedirten sözler: Ben sizin komiseri arayayım

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde uygulama yaptılar.

"SİZİN KOMİSERİ ARAYAYIM"

Ekipler denetleme sırasında bir otomobili durdurdular. Alkollü olduğundan şüphelenilen sürücü alkolmetreye üflemekle direndi. Sürücü Ferhat B.’nin (63) o anlardaki ifadeleri ise şaşırttı. Ekiplerin ehliyet sorusuna "Sizde kaldı ehliyetim" diyerek cevap veren Ferhat B., "Pansumandan geliyorum. O zaman ben sizin komiseri arayayım." diye konuşması dikkat çekti.

EHLİYETİNE 2 YIL SÜREYLE EL KONULDU

Dakikalar sonra alkolmetreye üfleyen sürücü, 1.3 Promül alkollü çıkınca ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

6 ay öncede alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1679 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı. (İHA)



