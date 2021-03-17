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Alman gazetesi Die Welt: Türkiye aşılamada bizden daha hızlı

17.03.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Alman gazetesi Die Welt: Türkiye aşılamada bizden daha hızlı

Almanya’da yayım yapan Die Welt gazetesi, Türkiye’nin Kovid-19 salgınına karşı aşılamada Almanya’dan daha hızlı olduğuna dair bir haber yayımladı. Haberde, "Türkiye hızlı teslimat ve iyi bir sağlık sistemi sayesinde aşılama hızında Almanya’yı geride bıraktı" denildi.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Almanya’da, aşılama çalışmalarında da büyük bir kriz yaşanıyor. Binlerce aşı randevusu, emeklilere ayrılan fonların yetersizliğinden dolayı ya iptal edildi ya da ertelendi. Bunun sonucunda yüksek risk altındaki yaşlılar aşılanamadı.

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TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİNE ÖVGÜ

Bu durumu Türkiye ile kıyaslayan Alman gazetesi Die Welt, Türkiye’nin Almanya’yı aşılamada geçtiğini yazdı.

Marion Sendker tarafından kaleme alınan “Almanya'dan daha hızlı” başlıklı yazıda, “Türkiye aşılama oranını hızlandırdı ve Almanya’yı geride bıraktı. Bunun nedeni hızlı teslimat ve iyi bir sağlık sistemi” ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Almanya Türkiye Aşı

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