HABER

Alman Kardinal Marx: “Kilise, cinsel taciz dosyalarını imha etti”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:54 | Son Güncelleme

Vatikan’da devam eden ‘Pedofili Zirvesi’nin üçüncü gününe Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı Reinhard Marx’ın, kilisenin cinsel tacize ilişkin dosyaları "yok" ettiği iddiası damga vurdu.

Vatikan’da devam eden ‘Pedofili Zirvesi’nin üçüncü gününe Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı Reinhard Marx’ın, kilisenin cinsel tacize ilişkin dosyaları "yok" ettiği iddiası damga vurdu. Marx, bu korkunç eylemlerin sorunu gizleme ve sorumluları koruma amaçlı olduğunu söyledi. Marx, sorumluların isimlerinin imha edildiğini açıkladı.
Alman Kardinal Reinhard Marx, Vatikan’da devam eden tarihi ‘Pedofili Zirvesi’nin üçüncü gününde, Katolik Kilisesinin cinsel taciz failleri hakkındaki dosyaları imha ettiği iddiasını ortaya attı. Alman Piskoposluk Konferansı Başkanı Marx, "Bu korkunç eylemleri belgeleyen ve sorumluların isimlerinin imha edildiğini veya hiç yaratılmadığını gösteren bilgiler yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Alman Kardinal Vatikan’ı zorda bıraktı
Alman Kardinal zirveye katılanların önünde yaptığı konuşmada, "Çocuklar ve gençler idarenin gücünün kötüye kullanılması nedeniyle cinsel istismara uğramışlardır. Bu inkar edilemez bir şekilde ortadadır. Suçluyu cezalandırmak yerine, kınanmış ve susturulmuş kurbanlar seçtik. Suçları kovuşturmak için oluşturulan usuller kasten göz ardı edildi, silindi veya iptal edildi. Aslında, mağdurların hakları çiğnendi. Bireylerin özgür iradelerine bırakıldı” dedi.

Gizlilik Kuralı, kilise tarafından kötüye kullanıldı
Kardinal, kilise tarafından yürütülen davalarda daha fazla şeffaflık çağrısında bulunurken dini mahkemelerce incelenen dava sayısının ve bunlarla ilgili detayların açıklanmasını istedi. Çağdaşlığı ile tanınan Alman kardinal, gizlilik kuralının kilise tarafından bir gerekçe olarak sunulduğunu, rahipler tarafından yapılan istismarların bu yüzde daha da arttığını iddia etti.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi’yle Kars’a geldiBakan Ersoy, Doğu Ekspresi’yle Kars’a geldi
Ağır tonajlı araçlara Keşan'da "zorunlu mola"Ağır tonajlı araçlara Keşan'da "zorunlu mola"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de bir kişi eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü

Kayseri'de komşu cinayeti! Sebebi pes dedirtti!

İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! Sıcaklık sıfır derece

İstanbul'da sıcaklık sıfır derede! Yeni uyarı var

Konya'da bir kişi kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!

Tacizle suçladığı adamı sokak ortasında öldürdü! Böyle gözaltına alındı

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Kadıköy'de taksi sürücüsü dövülerek öldürüldü

Kadıköy'de vahşet! 3 kişi taksiye bindi ve...

Karabük'te kediyi tüfekle vurarak öldürdüler

Kediye bunu yaptılar! Büyük vicdansızlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.