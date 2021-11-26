HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman polisinin ırkçı yazışmaları ortaya çıktı: Dün bir Türk'ü tekmeledim

Alman polisinin ırkçı yazışmaları ortaya çıktı: Dün bir Türk'ü tekmeledim

26.11.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Köln kentinde şiddet sonucu 1 kişinin ölümüne sebebiyet verdiklerinden şüphelenilen polis memurlarının cep telefonlarından çıkan yazışmalarda, “Dün bir Türk’ü tekmeledim, yarın size ağzının, yüzünün fotoğraflarını gönderirim" şeklinde ifadeler yer aldığı ortaya çıktı.

Alman polisinin ırkçı yazışmaları ortaya çıktı: Dün bir Türk'ü tekmeledim

Almanya’nın Köln kentinde geçtiğimiz nisan ayında İtalyan vatandaşı Gaetano B.’nin hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, Gaetano B.’nin ölümüne sebebiyet verdiklerinden şüphelenilen polis memurlarının cep telefonlarındaki mesajlarda ırkçı ifadelere rastladı.

"AĞZININ YÜZÜNÜN FOTOĞRAFLARINI GÖNDERİRİM"

Polis memurunun diğer polis memuruna, “Dün bir Türk’ü tekmeledim, yarın size ağzının, yüzünün fotoğraflarını gönderirim" ifadelerinin yanı sıra, “Mutlaka birini tutuklayacağız ve birini mahvedeceğiz” yazdığı ortaya çıktı.
Nisan ayında İtalyan asıllı Gaetano B. polise direndiği gerekçesiyle zor kullanarak gözaltına alınmış, görgü tanıkları, polise direnmeyen Gaetano B.’ye polisin gereksiz yere şiddet uyguladığını aktarmıştı. Gaetano B., gözaltına alındıktan 2 ay sonra kırık kaburgasının yol açtığı kan zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti. 59 yaşındaki Gaetano B.’nin polise direnip direnmediği ise henüz netlik kazanmadı.

Soruşturmayı yürüten Bonn polisi tarafından Gaetano B.’nin ölümüne polis memurlarının neden olup olmadığı araştırılırken, Savcılık bu hafta başında 5 polisi açığa aldı.

Sivil toplum kuruluşları artan polis şiddetinden dolayı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul’u istifaya çağırdı. Reul bugün yapılan meclis oturumunda, “Kesinlikle kabul edilecek bir durum değil. Polislere karşı görev başında adam yaralamadan soruşturma yürütülecek“ dedi. (İHA)

Şezlong kavgası kanlı bitti! Irkçılık yapıldı iddiası: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştıkŞezlong kavgası kanlı bitti! Irkçılık yapıldı iddiası: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı!
Rusya'da maden faciası: 52 kişi hayatını kaybettiRusya'da maden faciası: 52 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
polis Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Akın akın! Günlük 800 kişi geliyor

Akın akın! Günlük 800 kişi geliyor

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.