Alman ucuzluk marketinden Türkiye tatili satışı! Sosyal medyada gündem oldu

Almanya’nın ucuzluk market zinciri Lidl'in "her şey dahil" Türkiye tatili satışı sosyal medyada gündem oldu. Market zinciri, uçuş masrafları da dahil olmak üzere 22 gecelik Türkiye tatilini 599 euro fiyattan satmaya başladı.

Günlüğü 27 euro olarak belirlenen Türkiye tatilinde, 5 yıldızlı otelde üç öğün yemek ve açık büfe olanağı da sunuluyor. Günlüğü yaklaşık 460 TL'ye gelen tatil ücretinin içinde, gidiş dönüş uçak bileti de bulunuyor.

OTEL YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Otel yetkilileri SuperHaber’e yaptıkları açıklamada, ilandaki fiyatın kişi başı ve Alman ucuzluk marketinin kampanyası olduğunu söyledi. Şu anki fiyatın ise açıklanan rakamın çok üzerinde olduğunu vurguladılar.

Avrupa’daki enerji krizi nedeniyle yabancılardan kış turizmi için yoğun talep olduğunu da söyleyen yetkililer, otelin şu anda yüzde 100 dolu olduğunu, Kasım ve Aralık aylarında ise yabancı misafir oranının şimdiden yüzde 50’ye ulaştığını açıkladı.

