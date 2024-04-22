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  4. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da! İlk olarak İmamoğlu ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da! İlk olarak İmamoğlu ile görüştü

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.04.2024 13:38
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Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün karşıladığı Steinmeier, İstanbul'daki ilk ziyaretini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptı. İkili birlikte Almanya'ya Türk işçilerin göçünü konu alan 'Gurbette Hasret' isimli sergiyi ziyaret etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da! İlk olarak İmamoğlu ile görüştü

Türkiye’ye 3 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, saat 12:00 sıralarında özel uçakla İstanbul'a geldi. Steinmeier'i İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, törenle karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı, ziyarettten hemen önce sosyal medya aracılığıyla mesaj verdi.

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İLK GÖRÜŞMESİ İMAMOĞLU İLE OLDU

Almanya Büyükelçiliği hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye’ye 3 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ziyaretiyle iki ülke arasındaki yakın bağlılığı ifade etmek istiyor" ifadelerine yer verildi.

Steinmeier ilk olarak İstanbul'da Serkeci Garı'nda Türk işçilerin Almanya'ya göçünü konu alan "Gurbette Hasret" sergisini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ziyaret etti.

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