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Almanya'da bir ilk! Aşırı sağcı AfD kaymakamlık seçimini kazandı

25.06.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ilk kez bir kaymakamlık seçimini kazandı. Aşırı sağın aldığı sonuç ülke çapında büyük yankı uyandırdı. AfD kuruluşundan 10 yıl sonra ilk üst düzey bir makamı da kazanmış oldu.

Almanya'da bir ilk! Aşırı sağcı AfD kaymakamlık seçimini kazandı

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) adayı Robert Sesselmann, Thüringen eyaletinde yer alan Sonneberg’te yapılan seçimi kazanarak ülkenin ilk aşırı sağcı kaymakamı oldu.

OYLARIN YÜZDE 52,8'İNİ ALDI

Aynı zamda Thrüringen eyalet meclisi üyesi olan Sesselmann oyların 52,8'ini alırken Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) adayı olan Jürgen Köpper ise diğer partilerin desteğine rağmen yüzde 47,2'de kaldı.

Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence Alman birliğinin ruhunu yeniden tanımlamalıyız, Doğu Almanları yanımıza almalıyız ve onlara gülündüğü hissini vermemeliyiz." dedi. Thüringen İçişleri Bakanı Georg Maier, seçim sonucunu tüm demokratik güçler için bir alarm sinyali olarak nitelendirerek, "Parti ve siyasi çıkarları bir kenara bırakma ve demokrasiyi birlikte savunma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Bavyera sınırındaki bölgede yapılan yerel seçimler ülke çapında yankı uyandırdı. 57 bin nüfuslu ve yaklaşık 48 bin seçmene sahip Sonneberg ülkenin en küçük seçim bölgelerinden biri. Sesselmann ve AfD seçim kampanyasını ağırlıklı olarak tartışmalı ısınma yasası, yüksek enflasyon ya da artan mülteci sayısı gibi federal konular üzerinden yürütmüştü. Almanya'da kaymakamlar eyalet ile belediyeler arasında yer alan idari bölümün yöneticisi olarak görev yapıyorlar ve seçimle göreve geliyorlar. Almanya'da 400'ün üzerinde ilçe bulunuyor. (AA)

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