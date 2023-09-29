HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da ikinci 'Yasemin Gündoğan' olayı! 6 milyon euro ile ortadan kayboldu, bir Türk gözaltında

Almanya'da ikinci 'Yasemin Gündoğan' olayı! 6 milyon euro ile ortadan kayboldu, bir Türk gözaltında

29.09.2023 07:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya, Türk kızı Yasemin'in 8 milyon euroluk vurgununun ardından yeni bir soygunu konuşuyor. 26 yaşındaki ismi henüz açıklanmayan genç bir kız, çalıştığı şirketten 6 milyon euroluk vurgun yaparak kayıplara karıştı. Yasemin'in kullandığı yöntemi kullanan genç kızın soygunda kullandığı minibüsün, daha önce Yasemin'in kiraladığı şirketle aynı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada bir Türk yakalanırken, paraların Türkiye'ye kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Almanya'da ikinci 'Yasemin Gündoğan' olayı! 6 milyon euro ile ortadan kayboldu, bir Türk gözaltında

Almanya Bremen'de Yasemin Gündoğan, 2021 yılında çalıştığı şirketten 8 milyonluk vurgun yapıp sırra kadem basmıştı. Yapılan soruşturmada Yasemin'in paraları Türkiye'ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı. Almanya Yasemin'in vurgununun ardından yeni bir soygunu konuşuyor. 26 yaşındaki bir genç kız, çalıştığı şirketten 6 milyon euro çaldı. Soruşturma kapsamında genç kızın yönteminin Yasemin'le benzerlik gösterdiği ve kullanılan minibüsün Yasemin'in kiraladığı şirketle aynı olduğu ortaya çıktı. Olayda bir Türk gözaltına alınırken paraların Türkiye'ye kaçırıldığı üzerinde duruluyor.

5

Yasemin Gündoğan

MİNİBÜSLE ORTADAN KAYBOLDU

Son yaşanan soygun, Almanya'da 4 binden fazla çalışanı, 31 şubesi bulunan para ve değerli eşya taşıma şirketi Prosegur'un Potsdam şubesinde meydana geldi.

Tıpkı Yasemin gibi görevi ATM kasetlerini doldurmak ve bankalara aktarılacak para torbalarını paketlemek olan 26 yaşındaki ismi henüz açıklanmayan genç bir kız, transferi gerçekleştirirken bir taraftan da düzenli olarak yanında getirdiği çöp poşetine para atmaya başladı.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre içerisinde para bulunan 6 çöp poşetini, çöp konteynerine yükleyen genç kız, çöp atma bahanesiyle dışarıya çıktı. Daha sonra plakası tespit edilemeyen bir minibüsle olay yerinden kaçtı.

6 MİLYONLUK VURGUN

Soygun, pazar günü şubenin kapalı olması nedeniyle pazartesi fark edildi. Paranın eksik olduğunu fark eden birçok müşteri şubeyi arayarak eksik ödemeyi bildirdi.

Yapılan incelemede 6 milyon Euro'nun (yaklaşık 175 milyon lira) çalındığı tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç kızın evinde yapılan aramada bir delile ulaşılamadı.

BİR TÜRK YAKALANDI

Kamera görüntülerinden yola çıkan polis, genç kıza yardım ettiği belirlenen Volkan Ö.'nün Berlin yakınlarındaki Spandau semtinde bulunan evine baskın düzenledi.

Polis kapıyı kırarak içeriye girdiği sırada Volkan Ö. ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak kaçtı. Yapılan takip sonucu sadece 200 metre kaçabilen Volkan Ö. tren istasyonunda yakalandı.

YASEMİN'İN ARAÇ KİRALADIĞI ŞİRKETLE AYNI

Soygunun birçok yönden 2021 yılında Bremen kentinde çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro (yaklaşık 230 milyon lira) çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'ın yaptığı soyguna benzediği belirlendi.

6

Yasemin Gündoğan

Yeni soygunda kullanılan minibüsün de Yasemin Gündoğan'ın kiraladığı minibüsün de yakalanan Volkan Ö.'nün oturduğu Spandau semtinden ve aynı merkezden kiralandığı ortaya çıktı.

Polis, paraların Yasemin Gündoğan'ın kullandığı ticari havayolu taşımacılığı sistemi ile Türkiye'ye gönderildiği üzerinde dururken, olay çok yönlü olarak soruşturuluyor.

Almanya’da vurgun yaptı, paraları Çeşme’de yedi! Almanya 2 yıldır Yasemin’in peşinde! Yeni görüntüler ortaya çıktı… Almanya’da vurgun yaptı, paraları Çeşme’de yedi! Almanya 2 yıldır Yasemin’in peşinde! Yeni görüntüler ortaya çıktı…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'daki bir evde patlama! Acı haber geldiAnkara'daki bir evde patlama! Acı haber geldi
Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu! Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu!
Sabahları bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizi riskini 5 kat artırıyorSabahları bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizi riskini 5 kat artırıyor
Anahtar Kelimeler:
Almanya soygun

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.