Almanya'da ikinci 'Yasemin Gündoğan' olayı! 6 milyon euro ile ortadan kayboldu, bir Türk gözaltında

Almanya Bremen'de Yasemin Gündoğan, 2021 yılında çalıştığı şirketten 8 milyonluk vurgun yapıp sırra kadem basmıştı. Yapılan soruşturmada Yasemin'in paraları Türkiye'ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı. Almanya Yasemin'in vurgununun ardından yeni bir soygunu konuşuyor. 26 yaşındaki bir genç kız, çalıştığı şirketten 6 milyon euro çaldı. Soruşturma kapsamında genç kızın yönteminin Yasemin'le benzerlik gösterdiği ve kullanılan minibüsün Yasemin'in kiraladığı şirketle aynı olduğu ortaya çıktı. Olayda bir Türk gözaltına alınırken paraların Türkiye'ye kaçırıldığı üzerinde duruluyor.

Yasemin Gündoğan

MİNİBÜSLE ORTADAN KAYBOLDU

Son yaşanan soygun, Almanya'da 4 binden fazla çalışanı, 31 şubesi bulunan para ve değerli eşya taşıma şirketi Prosegur'un Potsdam şubesinde meydana geldi.

Tıpkı Yasemin gibi görevi ATM kasetlerini doldurmak ve bankalara aktarılacak para torbalarını paketlemek olan 26 yaşındaki ismi henüz açıklanmayan genç bir kız, transferi gerçekleştirirken bir taraftan da düzenli olarak yanında getirdiği çöp poşetine para atmaya başladı.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre içerisinde para bulunan 6 çöp poşetini, çöp konteynerine yükleyen genç kız, çöp atma bahanesiyle dışarıya çıktı. Daha sonra plakası tespit edilemeyen bir minibüsle olay yerinden kaçtı.

6 MİLYONLUK VURGUN

Soygun, pazar günü şubenin kapalı olması nedeniyle pazartesi fark edildi. Paranın eksik olduğunu fark eden birçok müşteri şubeyi arayarak eksik ödemeyi bildirdi.

Yapılan incelemede 6 milyon Euro'nun (yaklaşık 175 milyon lira) çalındığı tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç kızın evinde yapılan aramada bir delile ulaşılamadı.

BİR TÜRK YAKALANDI

Kamera görüntülerinden yola çıkan polis, genç kıza yardım ettiği belirlenen Volkan Ö.'nün Berlin yakınlarındaki Spandau semtinde bulunan evine baskın düzenledi.

Polis kapıyı kırarak içeriye girdiği sırada Volkan Ö. ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak kaçtı. Yapılan takip sonucu sadece 200 metre kaçabilen Volkan Ö. tren istasyonunda yakalandı.

YASEMİN'İN ARAÇ KİRALADIĞI ŞİRKETLE AYNI

Soygunun birçok yönden 2021 yılında Bremen kentinde çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro (yaklaşık 230 milyon lira) çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'ın yaptığı soyguna benzediği belirlendi.

Yasemin Gündoğan

Yeni soygunda kullanılan minibüsün de Yasemin Gündoğan'ın kiraladığı minibüsün de yakalanan Volkan Ö.'nün oturduğu Spandau semtinden ve aynı merkezden kiralandığı ortaya çıktı.

Polis, paraların Yasemin Gündoğan'ın kullandığı ticari havayolu taşımacılığı sistemi ile Türkiye'ye gönderildiği üzerinde dururken, olay çok yönlü olarak soruşturuluyor.