Almanya'da ilginç saldırı! Bir genç okla yaralandı...

Avrupa'da yabancı düşmanlığı giderek artıyor. Son olarak Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaleti Peine beldesinde 29 yaşındaki bir kişinin, 22 yaşındaki bir genci tatar yayı ile ok atarak yaralamasının ardından polis yabancı düşmanlığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

OKLA VURULAN GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Polis tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 12.45 civarında gerçekleşen saldırıda yaralanan gencin tedavi altına alındığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Tatar yayı ile saldırıda bulunan 29 yaşındaki saldırganın olayın hemen ardından polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

SALDIRGAN AŞIRI SAĞCI VE YABANCI DÜŞMANLIĞI MOTİFLERİ İÇEREN KIYAFETLER GİYİYORDU

Olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklanan şüpheliye daha önce ruhsal bozukluk teşhisi konulduğu ancak bu saldırıdaki kıyafeti, genel görünümü ve davranışları nedeniyle aşırı sağcı ve yabancı düşmanlığı motifli bir saldırı olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Polis olayın arka planının aydınlatılması için görgü tanıklarından yardım istedi. (AA)



