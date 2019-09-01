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Almanya'da konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü! Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2019 07:17 | Son Güncelleme

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen bir açık hava konseri sırasında etkili olan fırtına nedeniyle sahnenin bir bölümünün çökmesi sonucu 2'si ağır 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

Almanya'da konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü! Yaralılar var

Essen polisinden yapılan yazılı açıklamada, Baldeney Gölü yanında düzenlenen bir konser sırasında şiddetli bir fırtına çıktığı ve sahnenin bir bölümünün yıkıldığı ifade edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda 2'si ağır 28 kişinin yaralandığı ve yaralananların ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtilen açıklamada, olayın ardından konserin iptal edildiği, konseri izleyen yaklaşık 18 bin kişinin etkinlik alanından ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin, incelenmesi için olay yerini kapattığı bilgisi verildi.

DUVAR ÇÖKTÜ

Alman basınında yer alan haberde rap müzik sanatçıları Casper ve Marteria'nin verdiği konserde sahnedeki LED ekranlarının bulunduğu duvarın çöktüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

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Almanya konser Essen

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