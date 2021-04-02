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Almanya'da polisin silahla vurduğu Türk ağır yaralandı

02.04.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Krumbach beldesinde polisin, kimlik kontrolü sırasında bir Türk'ü silahıyla vurarak ağır yaraladığı bir videonun ortaya çıkması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Dün meydana gelen olayla ilgili yayımlanan videoda 63 yaşındaki H.T'nin, elindeki oyuncak kamyonu polise doğru savurduğu, polisin de yakın mesafeden tabancasıyla H.T'ye 3 el ateş ettiği görülüyor.

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alman polisi, Alzheimer hastası Türk’e, Türk olduğunu söyledikten ve elinde oyuncak kamyonetlerin olduğu halde vatandaşımıza silah sıkıyor, vuruyor ve vatandaşımız şu an hastanede. Almanya makamları umarım gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, perşembe günü öğleden sonra Krumbach'ta polisin silahla vurması sonucu bir kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Başkasının mülkünde bulunan 63 yaşındaki kişi, polis tarafından uyarılmasına rağmen, polisle işbirliği yapmadığı gibi zamanla daha agresifleşip devriye ekibini tehdit ederek, elinde keskin bir cisimle hücum etti. Biber gazı ve uyarı ateşi işe yaramadı, kişi polis tarafından ateş edilerek vuruldu ve ciddi şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Almanya

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