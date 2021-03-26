Almanya'da salgın kontrolden çıkıyor!

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar H. Wieler, salgında virüsün yayılması engellenmezse günlük vaka sayılarının 100 bini bulabileceğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Bir çok ülkede olduğu gibi Almanya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarındaki artış sürüyor. Ülkede faaliyet gösteren Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar H. Wieler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada salgında virüsün yayılmasının engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Günlük vaka sayısı 100 bini bulabilir” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTEN RUS AŞISINA YEŞİL IŞIK

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanması durumunda Rusya tarafından üretilen Sputnik V aşısını kullanmaya açık olduğunu ifade etti. Seibert, “EMA onayı, aşıyı Avrupa'daki aşılama kampanyalarında kullanma fırsatı sağlayacak ve bu durumda Almanya için de dikkate alınmaya değer olacaktır” dedi.

MERKEL EK ÖNLEMLERİ AÇIKLAMIŞTI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla üç gün önce yaptığı toplantıda, salgındaki son durumu değerlendirdi.