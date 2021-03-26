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Almanya'da salgın kontrolden çıkıyor!

26.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgında alınan tüm tedbirlere rağmen zor günler geçiren Almanya’dan kritik Kovid-19 açıklaması geldi. Uzmanlar günlük vaka sayısı 100 bini bulabilir diyerek durumun vahametini ortaya koydu.

Almanya'da salgın kontrolden çıkıyor!

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar H. Wieler, salgında virüsün yayılması engellenmezse günlük vaka sayılarının 100 bini bulabileceğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Bir çok ülkede olduğu gibi Almanya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarındaki artış sürüyor. Ülkede faaliyet gösteren Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar H. Wieler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada salgında virüsün yayılmasının engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Günlük vaka sayısı 100 bini bulabilir” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTEN RUS AŞISINA YEŞİL IŞIK

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanması durumunda Rusya tarafından üretilen Sputnik V aşısını kullanmaya açık olduğunu ifade etti. Seibert, “EMA onayı, aşıyı Avrupa'daki aşılama kampanyalarında kullanma fırsatı sağlayacak ve bu durumda Almanya için de dikkate alınmaya değer olacaktır” dedi.

MERKEL EK ÖNLEMLERİ AÇIKLAMIŞTI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla üç gün önce yaptığı toplantıda, salgındaki son durumu değerlendirdi.

11 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada, mevcut tedbirlerin 18 Nisan’a kadar uzatılması kararının alındığı belirtilerek, yeni vaka sayılarının arttığı yerlerde ek önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Buna göre son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısının 100’ü aştığı bölgelerde, özel araçlarda sürücüyle aynı haneden olmayan diğer yolculara tıbbi maske takma zorunluğu getirilmesi, maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesinin zor olduğu yerlerde hızlı testlerin yapılması, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması ve insanlar arasındaki temasların kısıtlanması gibi ek önlemler alınabileceği aktarıldı.

Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısının 3 gün üst üste 100’ün üzerinde çıkması durumunda “acil fren” uygulanmasının kararlılıkla tatbik edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu durumda 7 Mart öncesindeki tedbirlerin yeniden uygulanmaya konulması istendi.

ALMANYA’DA SON DURUM

Almanya’da son açıklanan verilere göre, 2 milyon 732 bin 130 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam 76 bin 116 kişinin hayatını kaybettiği, 2 milyon 467 bin 600 kişinin de virüsü yenerek iyileştiği açıklandı. Almanya Sağlık Bakanlığı, ülkede 188 bin 414 aktif vaka bulunduğunu ve bunlardan 3 bin 209’unun durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Almanya

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