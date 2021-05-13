Almanya'da Türklerin çifte vatandaşlık hakkı için KRV uzmanlar komisyonu olumlu görüş bildirdi

KRV'nin başkenti Düsseldorf'taki eyalet meclisinde toplanan komisyondan yapılan açıklamada yetkililerden çifte vatandaşlığın modernleştirilmesi ve istisnasız kolaylaştırılması istendi.

"MEVCUT UYGULAMA DIŞLAYICI VE AYRIMCI"

Açıklamada ayrıca İsviçre, Fas ve Suriye tabiiyetlilere bu hak tanınırken Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye tabiiyetlilere tanınmaması eleştirildi.

Çifte vatandaşlığın kabulünün demokrasiyi güçlendireceğinin belirtildiği açıklamada, KRV’de vatandaşlığa geçenlerin sayısının gittikçe düştüğünü, bu nedenle iyi uyum sağlayan göçmenlere hızlandırılmış vatandaşlık verilmesinin zorunluluk haline geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Almanya’nın kalkınmasına büyük emeği geçen ve emeklilik döneminde bulunan ilk kuşak göçmenlerin yanı sıra, yaşamının üçte birini bu ülkede geçiren insanların da kolayca vatandaşlığa geçmeleri gerektiği dile getirildi.

Mevcut uygulamanın dışlayıcı ve ayrımcı olduğu belirten komisyon üyesi Prof. Dr. Dietrich Thraenhardt, bu durumun anayasanın eşitlik ilkesine ayrı olduğunu söyledi.

KOMİSYONUN KARARI ÖNEMLİ BİR ADIM

KRV Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, çifte vatandaşlık teklifinin kabul edilmesinin göçmenlerin haklarını güvence altına alacağını ve demokratik yaşama katılımını kolaylaştıracağını söyledi.