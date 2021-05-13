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  4. Almanya'da Türklerin çifte vatandaşlık hakkı için KRV uzmanlar komisyonu olumlu görüş bildirdi

Almanya'da Türklerin çifte vatandaşlık hakkı için KRV uzmanlar komisyonu olumlu görüş bildirdi

13.05.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) meclis uzmanlar komisyonu, Türklere çifte vatandaşlık hakkının verilmesi konusunda olumlu görüş bildirdi.

Almanya'da Türklerin çifte vatandaşlık hakkı için KRV uzmanlar komisyonu olumlu görüş bildirdi

KRV'nin başkenti Düsseldorf'taki eyalet meclisinde toplanan komisyondan yapılan açıklamada yetkililerden çifte vatandaşlığın modernleştirilmesi ve istisnasız kolaylaştırılması istendi.

"MEVCUT UYGULAMA DIŞLAYICI VE AYRIMCI"

Açıklamada ayrıca İsviçre, Fas ve Suriye tabiiyetlilere bu hak tanınırken Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye tabiiyetlilere tanınmaması eleştirildi.

Çifte vatandaşlığın kabulünün demokrasiyi güçlendireceğinin belirtildiği açıklamada, KRV’de vatandaşlığa geçenlerin sayısının gittikçe düştüğünü, bu nedenle iyi uyum sağlayan göçmenlere hızlandırılmış vatandaşlık verilmesinin zorunluluk haline geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Almanya’nın kalkınmasına büyük emeği geçen ve emeklilik döneminde bulunan ilk kuşak göçmenlerin yanı sıra, yaşamının üçte birini bu ülkede geçiren insanların da kolayca vatandaşlığa geçmeleri gerektiği dile getirildi.

Mevcut uygulamanın dışlayıcı ve ayrımcı olduğu belirten komisyon üyesi Prof. Dr. Dietrich Thraenhardt, bu durumun anayasanın eşitlik ilkesine ayrı olduğunu söyledi.

KOMİSYONUN KARARI ÖNEMLİ BİR ADIM

KRV Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, çifte vatandaşlık teklifinin kabul edilmesinin göçmenlerin haklarını güvence altına alacağını ve demokratik yaşama katılımını kolaylaştıracağını söyledi.

Uzmanlar komisyonunun aldığı kararın bu yolda önemli bir adım olduğuna işaret eden Gemici, "Bundan sonraki süreci dikkatle takip edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımız federal seçimlerin yaklaştığı bu dönemde taleplerimizi tüm partilere ve milletvekili adaylarına iletmelidir." dedi.

KARARI FEDERAL MECLİS VERECEK

Komisyonun önerisinin ardından çifte vatandaşlık konusunun parti fraksiyonlarının katılacağı toplantıda ele alınması ve meclise sunulması bekleniyor.

KRV Eyalet Meclisinin alacağı karar tavsiye niteliğinde olacak. Kesin karar ise Federal Meclis tarafından alınabilecek. (AA)

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