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Almanya’da yeni bir personel açığı daha ortaya çıktı! Binlerce kişi alacaklar

21.04.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nitelikli personel ihtiyacını yurt dışından karşılamaya başlayan Almanya'da yeni bir personel açığı daha ortaya çıktı. Türkiye'de başta doktorların ilk olarak tercih ettiği Almanya, bir anda gözleri şimdi de kaloriferci ve tesisatçılara çevirdi. 60 bin tesisatçı açığı olduğu açıklanırken söz konusu gelişmeyle birlikte Türkiye’den Almanya’ya nasıl gidileceği sorusu sorulmaya başlandı.

Almanya’da yeni bir personel açığı daha ortaya çıktı! Binlerce kişi alacaklar

Almanya, nitelikli işçi açığını kapatmak için harekete geçmişti. Almanya, bunun için diğer ülkelerde bulunan meslek sahibi kişileri çalışmak için ülkesine davet etmişti. Türkiye'de başta doktorların çalışmak için tercih ettiği Almanya'da şimdi de kaloriferci ve tesisatçı açığı olduğu ortaya çıktı. Yapılan açıklamada 60 bin tesisatçıya ihtiyaç olduğu belirtildi.

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TÜRKİYE'DE BAŞTA DOKTORLAR ALMANYA'YI TERCİH EDİYOR

Türkiye’den yurt dışına göç eden meslek sektörleri farklılık göstermeye devam ediyor. Başta doktorların ilk olarak tercih ettiği Almanya, bilişim sektörü, mühendislik, mimarlık, taşımacılık, inşaat, havacılık gibi alanlarda nitelikli personel arıyor.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen’in haberine göre Almanya’da yeni bir personel açığı daha ortaya çıktı. Yeşiller partisinin baskısıyla, evlere artık ısı pompası olmadan gaz ya da başka türlü bir ısıtma sisteminin takılamayacak olması, bir anda gözleri kaloriferci ve tesisatçılara çevirdi.

60 BİN KİŞİLİK AÇIK

Almanya'da milyonlarca evin sistemleri değişeceği için hemen hesaplamalar başladı ve 60 bin tesisatçı açığı olduğu açıklandı. Söz konusu gelişmeyle birlikte Türkiye’den Almanya’ya nasıl gidileceği sorusu sorulmaya başlandı.

"BÜYÜK TALEP VAR, ÇALIŞAN SAYISI AZ"

Türkiye'den Almanya’ya gitmek isteyen tesisatçıların, sadece bu alandaki kalfalık ya da ustalık belgeleri yetmeyecek. Bu alanda eğitim aldıklarını, yani meslek eğitimi aldıklarını kanıtlamaları gerekecek.

Yeni Nitelikli Göç Yasası çıkmadan da bu belgeleri olanlar, Almanya'daki şirketlere başvurabilecek. B1 düzeyinde bir Almanca bilgisi ise vizeyi daha da kolaylaştıracak.

Tesisatçılar ve Kaloriferciler Merkez Birliği Genel Müdürü Helmut Bramann, bu kadar personelin sadece yeni tesisat kuranlar için değil, banyosunu ve sistemlerini modernize etmek isteyenler için de gerekli olduğunu vurguladı.

Funke medya grubuna açıklama yapan Rmann, şimdiye kadar Alman tesisatçıların yılda 900 bin ısıtma sistemini modernize ettiğini, 1.2 milyon banyoyu yenilediğini belirtti ve, “Ama yaşlanan bir toplumda bu alanda büyük talep var ve çalışan sayısı da az“ dedi.

Geçen yıl Almanya'da 400 bin tesisatçının görev yaptığı açıklanırken, Avrupa'daki evlerin yüzde 70'inin basit bir dönüşümle ısı pompasına uygun hale geleceğini, diğerlerinin ise başta ısı yalıtımı ve yenileme masraflarına ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

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