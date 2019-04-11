Almanya Dışişleri Bakanı Maas-Al Sani görüşmesi

Bakan Maas, Alman hükümetinin, General Halife Hafter'in Libya'nın başkenti Trablus'a yaptığı askeri taarruzu derhal durdurması için yaptığı çağrıyı yineleyerek, "Askeri taarruzla bir karar verileceğine inanan herkes aslında yanılsama yaşamaktadır. Uluslararası toplum bunu çok net bir şekilde ifade etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, "BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, insani ateşkes çağrısı yaptı ve bunu tamamen destekliyoruz." dedi.

Başkent Berlin'de, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Maas, Libya'nın iç savaşa sürüklenmesini önlemek için BM'nin Libya'daki insani ateşkes çağrısına destek verdi.

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Libya'daki gerilime ilişkin, "Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame insani bir ateşkes çağrısı yaptı ve bunu tamamen destekliyoruz." dedi.

- "UMH Başkanlık Konseyi'ni destekliyoruz"

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyini desteklediklerini belirterek, "Katar olarak, Libya'da UMH'nin yanındayız çünkü bu BM tarafından tanınmış bir hükümettir." diye konuştu.

Libya'daki gerilimin bölgedeki tüm devletleri etkilediğine dikkati çeken Al Sani, gerilimin düşmesi için askeri adımdan ziyade siyasi sürece ve diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu anımsattı.

Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını devraldığına işaret eden Al Sani, Maas ile Libya'daki gerilimin düşürülmesinde Almanya'nın nasıl bir rol üstlenebileceğini konuştuklarını aktardı.

