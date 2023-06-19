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  4. Almanya’nın en büyük tema parkında yangın paniği! 25 bin kişi tahliye edildi

Almanya’nın en büyük tema parkında yangın paniği! 25 bin kişi tahliye edildi

19.06.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın en büyük tema parkı olan Europa-Park’ta çıkan yangın sonucu yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi. Yangın sırasında parkta patlama sesleri de duyuldu.

Almanya’nın en büyük tema parkında yangın paniği! 25 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın Fransa sınırında bulunan Rust beldesindeki Europa-Park yetkilileri, yangının, "Yomi Sihirli Elmas Dünyası" adlı kapalı bölümün makine dairesinde çıktığını bildirdi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Görgü tanıkları, yangından önce parkta birkaç kez patlama sesi duyduklarını ifade etti. Yangında sadece 3 itfaiyecinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Offenburg emniyeti de yangında 2 kişinin hafif yaralandığını ve 25 bin kişinin sorunsuz şekilde tahliye edildiğini belirtti.
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Uzak bölgelerden gelen ailelerin de otellere yerleştirildiği kaydedildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu ve yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

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Yetkililer, Europa-Park'ın yarın tekrar halka açık olacağını duyurdu. Europa-Park, Disneyland Paris'ten sonra Avrupa'nın en popüler ikinci tema parkı olarak biliniyor. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Almanya

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