Almanya’nın en büyük tema parkında yangın paniği! 25 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın Fransa sınırında bulunan Rust beldesindeki Europa-Park yetkilileri, yangının, "Yomi Sihirli Elmas Dünyası" adlı kapalı bölümün makine dairesinde çıktığını bildirdi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Görgü tanıkları, yangından önce parkta birkaç kez patlama sesi duyduklarını ifade etti. Yangında sadece 3 itfaiyecinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Offenburg emniyeti de yangında 2 kişinin hafif yaralandığını ve 25 bin kişinin sorunsuz şekilde tahliye edildiğini belirtti.



Uzak bölgelerden gelen ailelerin de otellere yerleştirildiği kaydedildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu ve yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.



Yetkililer, Europa-Park'ın yarın tekrar halka açık olacağını duyurdu. Europa-Park, Disneyland Paris'ten sonra Avrupa'nın en popüler ikinci tema parkı olarak biliniyor. (AA-İHA)

