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Almanya, Türkiye'ye silah ihracatını durduracak

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’ye silah ihracatının durdurulacağını açıkladı.

Almanya, Türkiye'ye silah ihracatını durduracak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’den Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmasını birçok kez talep ettiğini; mevcut durumda silah ihracatı da yapılamayacağını söyledi.

Parlamentonun alt kanadında konuşan Merkel, “Son günlerde Türkiye’nin Kürt askerine yönelik askeri operasyonuna son vermesi gerektiğini güçlü bir şekilde ifade ettim. Şu an burada bir kez daha bu çağrıyı yinelemek istiyorum” dedi.

Harekatın ‘büyük jeopolitik etkiler yaratacak insani bir dram’ olduğunu söyleyen Merkel, bu sebeple Türkiye’ye mevcut şartlar altında silah satmayacaklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye silah ihracatı merkel

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