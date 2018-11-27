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Almanya'da başörtülü çalıştırılmayan öğretmene tazminat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 20:44 | Son Güncelleme

Berlin Brandenburg Eyalet İş Mahkemesi, başörtüsü taktığı için görev yapamayan öğretmene 1,5 maaş tutarında tazminat ödenmesine karar verdi

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de, başörtüsü taktığı gerekçesiyle çalışmasına izin verilmeyen öğretmene tazminat ödenmesine hükmedildi.

Berlin Brandenburg Eyalet İş Mahkemesinden bugün açıklanan kararda, daha önce Berlin İş Mahkemesinin verdiği davaya ilişkin kararın haksız olduğuna ve başörtülü olduğu gerekçesiyle çalıştırılmayan öğretmene 1,5 maaş tutarında (yaklaşık 6 bin avro) tazminat ödenmesine hükmedildi.

Karara gerekçe olarak başörtüsüyle öğretmenlik yapmak isteyen kadının, eyaletteki Tarafsızlık Yasası nedeniyle işe kabul edilmediği ancak bu durumun söz konusu kişiyi dini inançları nedeniyle dezavantajlı duruma düşürdüğü gösterildi.

Kararın Federal İş Mahkemesinde temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.

Öğretmenin avukatı Meryem Haşimi de Alman basınına yaptığı açıklamada, kararın temyize götürülmesi halinde Federal İş Mahkemesinin Tarafsızlık Yasası'nın Anayasa Mahkemesince incelenmesini talep edebileceğini ve böylece yasanın anayasaya uygunluğunun denetlenebileceğini ifade etti.

Berlin İş Mahkemesi, bir öğretmenin başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin eyaletine açtığı davayı, Berlin eyaletinde 2005'te yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası'nı gerekçe göstererek reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya başörtüsü tazminat

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