Almanya'da Chemnitz kentindeki olaylar

BERLİN (AA) - Almanya'nın amatör lig ekiplerinden Berlin Athletik Kulübü'nün (BAK 07) başkanı Mehmet Ali Han, yeterli güvenlik önleminin alınmaması halinde Chemnitz ile deplasmanda oynayacakları lig maçına çıkmayacaklarını açıkladı.
Konu hakkında yazılı açıklamalardan bulunan Başkan Han, futbolcu ve yöneticilerinin büyük bölümü göçmenlerden kurulu Almanya 4. Futbol Ligi'nde (Regionalliga) mücadele eden takımlarının, 15 Eylül'de Chemnitz ile deplasmanda oynayacakları lig maçı öncesinde güvenlik endişesi yaşadığını belirtti.
Chemnitz'te iki günden beri yaşanan yabancı düşmanı saldırıları büyük endişeyle ve üzüntüyle takip ettiklerini vurgulayan Mehmet Ali Han, gereken güvenlik önlemlerinin alınmaması halinde maça çıkmayı düşünmediklerini ifade etti.
Chemnitz'te göçmenlere ve mültecilere karşı insan avı yapıldığını, gösterilere katılanların "Hitler selamı" yaparak aşırı sağcı sloganlar attığını kaydeden Han, "Saldırılardaki nefret söylemi, Alman kökenli olmayan tüm insanlara yönelikti." değerlendirmesinde bulundu.
Kentte yapılması planlanan yeni gösterilerin sosyal medyadan duyurulduğunu ve suç içerikli eylemlerin devam edebileceğini söyleyen Han, Chemnitz Kulübü taraftarlarının da eylemlere çağrı yaptığını aktardı.
Polisin bu göstericileri durduracak sayıda olmadığına değinen Han, 15 Eylül'de deplasmanda oynayacakları maç nedeniyle büyük endişe içinde olduklarını vurguladı.
Mehmet Ali Han, Alman Futbol Federasyonu (DFB) ile Kuzey Almanya Futbol Federasyonu'nun (NOFV) karşılaşma öncesi alacakları güvenlik önlemlerine ilişkin hazırlıkların kendileriyle paylaşılmasını talep ettiklerini de bildirdi.
Chemnitz kentinde 25 Ağustos gecesi çıkan ve farklı milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 35 yaşında bir Alman öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine pazar günü aşırı sağcılar sokağa çıkarak göçmen ve mültecilere saldırmıştı.
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