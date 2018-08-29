Almanya'da Chemnitz kentindeki olaylar

BERLİN (AA) - Almanya'nın amatör lig ekiplerinden Berlin Athletik Kulübü'nün (BAK 07) başkanı Mehmet Ali Han, yeterli güvenlik önleminin alınmaması halinde Chemnitz ile deplasmanda oynayacakları lig maçına çıkmayacaklarını açıkladı.

Konu hakkında yazılı açıklamalardan bulunan Başkan Han, futbolcu ve yöneticilerinin büyük bölümü göçmenlerden kurulu Almanya 4. Futbol Ligi'nde (Regionalliga) mücadele eden takımlarının, 15 Eylül'de Chemnitz ile deplasmanda oynayacakları lig maçı öncesinde güvenlik endişesi yaşadığını belirtti.

Chemnitz'te iki günden beri yaşanan yabancı düşmanı saldırıları büyük endişeyle ve üzüntüyle takip ettiklerini vurgulayan Mehmet Ali Han, gereken güvenlik önlemlerinin alınmaması halinde maça çıkmayı düşünmediklerini ifade etti.

Chemnitz'te göçmenlere ve mültecilere karşı insan avı yapıldığını, gösterilere katılanların "Hitler selamı" yaparak aşırı sağcı sloganlar attığını kaydeden Han, "Saldırılardaki nefret söylemi, Alman kökenli olmayan tüm insanlara yönelikti." değerlendirmesinde bulundu.