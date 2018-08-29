HABER

Almanya'da Chemnitz kentindeki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

Futbolcu kafilesinin önemli bir kısmı göçmenlerden kurulu Berlin Athletik Kulübü, yeterli güvenlik önlemi alınmaması halinde ırkçı saldırıların yaşandığı Chemnitz'deki maçlarına çıkmayacak

BERLİN (AA) - Almanya'nın amatör lig ekiplerinden Berlin Athletik Kulübü'nün (BAK 07) başkanı Mehmet Ali Han, yeterli güvenlik önleminin alınmaması halinde Chemnitz ile deplasmanda oynayacakları lig maçına çıkmayacaklarını açıkladı.

Konu hakkında yazılı açıklamalardan bulunan Başkan Han, futbolcu ve yöneticilerinin büyük bölümü göçmenlerden kurulu Almanya 4. Futbol Ligi'nde (Regionalliga) mücadele eden takımlarının, 15 Eylül'de Chemnitz ile deplasmanda oynayacakları lig maçı öncesinde güvenlik endişesi yaşadığını belirtti.

Chemnitz'te iki günden beri yaşanan yabancı düşmanı saldırıları büyük endişeyle ve üzüntüyle takip ettiklerini vurgulayan Mehmet Ali Han, gereken güvenlik önlemlerinin alınmaması halinde maça çıkmayı düşünmediklerini ifade etti.

Chemnitz'te göçmenlere ve mültecilere karşı insan avı yapıldığını, gösterilere katılanların "Hitler selamı" yaparak aşırı sağcı sloganlar attığını kaydeden Han, "Saldırılardaki nefret söylemi, Alman kökenli olmayan tüm insanlara yönelikti." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte yapılması planlanan yeni gösterilerin sosyal medyadan duyurulduğunu ve suç içerikli eylemlerin devam edebileceğini söyleyen Han, Chemnitz Kulübü taraftarlarının da eylemlere çağrı yaptığını aktardı.

Polisin bu göstericileri durduracak sayıda olmadığına değinen Han, 15 Eylül'de deplasmanda oynayacakları maç nedeniyle büyük endişe içinde olduklarını vurguladı.

Mehmet Ali Han, Alman Futbol Federasyonu (DFB) ile Kuzey Almanya Futbol Federasyonu'nun (NOFV) karşılaşma öncesi alacakları güvenlik önlemlerine ilişkin hazırlıkların kendileriyle paylaşılmasını talep ettiklerini de bildirdi.

Chemnitz kentinde 25 Ağustos gecesi çıkan ve farklı milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 35 yaşında bir Alman öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine pazar günü aşırı sağcılar sokağa çıkarak göçmen ve mültecilere saldırmıştı.

PARTNERUgandalı Abdulkerim zeybek oynadıUgandalı Abdulkerim zeybek oynadı
Pisten çıkan uçak 'millet kıraathanesi' yapılacakPisten çıkan uçak 'millet kıraathanesi' yapılacak
Gittiği kadının evinde cehennemi yaşadı!Gittiği kadının evinde cehennemi yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAK 07 Chemnitz'deki olaylar Mehmet Ali Hani

En Çok Okunan Haberler

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

Büyük Taarruz'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

Büyük Taarruz'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum!

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum!

Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı

Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Zafer Bayramı kutlaması

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Zafer Bayramı kutlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.