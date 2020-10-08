Alo Fetva Hattı'na gelen koronavirüs soruları şaşırtıyor: Kolonya ve dezenfektandaki alkol haram mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yoğun talebe daha hızlı cevap verilebilmesi için 'Dini Danışma Hattı' yenilenerek, hem cep telefonlarından hem de sabit telefonlardan ulaşılabilir hale getirildi. 'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Dini Danışma Hattı'nın yeni numarası ise '190' olarak belirlendi. Dini konularda sorular sorup, bilgi almak isteyenler bu numarayı aradıktan sonra bağlı bulundukları şehrin il müftülüğüne aktarılıyor. Antalya İl Müftülüğü'ne bağlananları ise burada görev yapan yaklaşık 20 vaiz karşılıyor. Kadınlara kadın vaiz, erkeklere ise erkek vaiz hizmet veriyor. Vaizler, gelen sorulara yanıtı kesin ise hemen cevap veriyor, araştırılması gereken bir konu ise her vaizin kendine özel hazırlanan defterine not edilerek, araştırılıp daha sonra soran kişiye dönüş yapılarak bilgi veriliyor. KORONAVİRÜS SORULARI ARTTI Koronavirüsten önceki dönemde gelen soruların büyük kısmını aile içerisindeki maddi ve manevi ilişkiler oluştururken, koronavirüsle birlikte vatandaştan gelen sorular da bu yönde ağırlık kazandı.

Kolonya ya da dezenfektanın abdest bozup bozmayacağından, cuma namazını koronavirüs nedeniyle kılamamasının günah olup olmadığına kadar salgınla ilgili birçok soru soruldu. Vaiz Saffet Sevim, vatandaştan günlük hayatta karşılaşılan helal-haram durumları ve mirasla ilgili soruların sıklıkla geldiğini ve bunları usulüne uygun şekilde cevaplandırdıklarını ifade etti. Eşler arasındaki sorunlarla ilgili soruların da geldiğini anlatan Sevim, eşlere genellikle birbirlerine karşı hoşgörülü olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunduklarını söyledi. "KORONAVİRÜSTEN ÖLENLER YIKANIR MI?" Vaiz Sevim, koronavirüse karşı korunmak için kullanılan kolonya ve dezenfektanların içerisinde alkol bulunması nedeniyle 'haram mı?' diye çok soru geldiğini söyledi. Tüketilen ve sarhoşluk veren alkolle bu alkolün karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Sevim, kolonya ve dezenfektanın hijyen amaçlı kullanılmasının bir mahsuru olmadığını ifade etti. Koronavirüsten yakınlarının kaybedenlerin 'Koronavirüsten ölenler yıkanır mı?' şeklinde kendilerine sorduklarını da kaydeden Sevim, “Bu türden cenazeler alınan tedbirler eşliğinde uygun koşullarda yıkanır ve dini vecibelere göre defnedilir. Sadece şehitlerin cenazesi yıkanmaz" dedi.