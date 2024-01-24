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Alper Gezeravcı kimdir? Alper Gezeravcı nereli?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
23.01.2024 19:25 | Son Güncelleme:
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Birçok yazılı mecrada ve basılı yayın sektöründe Alper Gezeravcı ismiyle karşılaşılmaktadır. Bu ismin bu kadar sık gündeme gelmesinin altında yatan sebeplerin başında uzay yolculuğu konusu gelir. Gök cismi olarak tabir edilen cisimlerin arasında bulunan, boşluk olduğu tahmin edilen, ancak bu konuda net bir ispat taşımayan genişlik, uzay olarak ifade edilir. Uzay konusu denildiğinde ise ilk akla gelen isimlerden biri Alper Gezeravcı’dır. Peki, Alper Gezeravcı kimdir ve nerelidir?

Alper Gezeravcı kimdir? Alper Gezeravcı nereli?

Uzay konusu birçok kişi için ayrı bir öneme sahip konulardan biridir. Uzaya çıkmak ise oldukça dikkat çekici bir konudur. Dünyanın dışına çıkmak ve bu çıkışı uzay araçları ile gerçekleştirmek, uzay veya feza seyahati olarak tanımlanmaktadır. Son zamanlarda uzay yolculuğu konusunda gündemde yer alan ve sıklıkla ismi geçen kişilerden biri Alper Gezeravcı’dır. Bu kişinin hayatı, kariyeri ve kim olduğu ise sıklıkla araştırılan konular arasındadır.

Alper Gezeravcı kimdir?

Uzay seyahati konusu oldukça geniş bir konudur. Bu seyahat uzay taşıtları denilen taşıtlarla yapılmaktadır. Bu taşıtların hareketlerini inceleyen ve analiz eden bilim alanı ise astrodinamik olarak tabir edilmektedir. Alper Gezeravcı ise son zamanlarda gündemde sıkça ismine rastladığımız kişilerden biridir. Bu şahıs, uzaya çıkan ilk Türk astronot olarak da bilinmektedir.

Uzaya yolculuk olayı insanlı ya da insansız olabilmektedir. 2 Aralık 1979 senesinde ülkemizin Mersin şehrinde konumlanan Silifke ilçesinde dünyaya gözlerini açan Alper Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri’nde savaş pilotu olarak hizmet vermektedir. İlk Türk astronot olarak ismi anılan bu kişi, göçebe olarak ifade edilen Yörük kökenine mensuptur.

Alper Gezeravcı nereli?

Türkiye’nin ilk astronotu olma özelliğine sahip olan Alper Gezeravcı, ülkemizin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Mersin’in Silifke ilçesindendir. Uzayda yapılacak olan birtakım çalışmalara katılmak için bazı eğitimlerin alınması gerekmektedir. Bu eğitimleri alan kişiler astronot veya uzay insanı olarak tanımlanmaktadır.

Alper Gezeravcı da bu bağlamda Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olarak karşımıza çıkmaktadır. 19 Ocak 2024 tarihinde Türkiye saati baz alındığında saat 00.49’da Amerika Birleşik Devletleri’nin uzay programı işlerinden sorumlu olan kurum olarak bilinen NASA’nın Florida’da uzay uçuşları için hizmet veren Kennedy Uzay İstasyonu’ndan uzaya gönderilmiştir.

Alper Gezeravcı evli mi?

Ülkemizin uzaya giden ilk Türk astronotu olan Alper Gezeravcı’nın hedefinde uzayda hem insanlık hem de ülkemiz için birçok önemli deneysel çalışmalar da vardır. Alper Gezeravcı ile ilgili en merak edilen konulardan biri ise evli olup olmadığıdır. Ülkemiz için oldukça önemli bir isim olan Alper Gezeravcı, evli değil bekâr bir insandır.

  1. uzay görevi olarak tabir edilen, Axiom Space tarafından Uluslararası Uzay Merkezi’ne düzenlenen ve SpaceX aracılığı ile sağlanan Crew Dragon kapsülü ile uzaya giden Alper Gezeravcı, Türkiye için oldukça önemli bir ismi haline gelmiştir. Uzay seyahati başlamış olan Alper Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri’nde hizmet verdiğinden çok sayıda uçuş tecrübesine de sahiptir. Uzaya gitmek ve orada belirli bir süre kalmak son derece önemli bir konudur.
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