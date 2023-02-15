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Altın makasla açılıp yerle yeksan olan siteden inanılmaz detaylar! 'Deprem olursa binadan çıkmayın'

15.02.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açılışı altın makasla yapıldı, müteahhit daireleri satarken alıcılara güven verip "Deprem olursa evden çıkmayın" dahi dedi. Hatay'da gösterişli bir şekilde açılıp daireleri 'depreme dayanıklı' diye satılan Güçlü Bahçe Sitesinin yöneticisi, müteahhidin söylediklerine güvendiklerini, bu yüzden deprem sırasında binadan çıkmadıklarını söylerken yaşanan yıkımı anlattı.

Altın makasla açılıp yerle yeksan olan siteden inanılmaz detaylar! 'Deprem olursa binadan çıkmayın'

"Burayı yapan ailenin de Hatay'da çok fazla dairesi vardı, ona da güvendik..." Bu sözler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bloku yıkılan Güçlü Bahçe Sitesinin yöneticisi Ertuğrul Şahbaz'a ait. Geçtiğimiz günlerde de görkemli açılışıyla gündeme gelen site, bu kez de müteahhidin daireler satılırken depreme karşı dayanıklı olduğu yönündeki iddialı sözleriyle dikkatleri çekti. Yıkıma uğrayan sitenin müteahhidinin "Deprem olursa evlerden dışarı çıkmayın" sözü ise akıllara durgunluk verdi.

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"DEPREM OLURSA EVDEN ÇIKMAYIN"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, 5 bloklu Güçlü Bahçe Sitesi'nin 2 bloku yıkıldı. Enkazda çalışmalar sürdürülüyor. 2 yıldır sitede yönetici olduğunu belirten Ertuğrul Şahbaz deprem sırasında ve sonrasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Deprem günü sarsılmaya başladık. Müteahhit, bize evi satarken, dairelerin depreme dayanıklı olduğunu söyledi. Hatta 'Deprem olursa evlerden dışarı çıkmayın' dedi. Biz de buna güvenerek binadan çıkmadık. Sarsıntı devam ederken 2 blokumuz yıkıldı. Yıkılan merdivenlerden bir şekilde çocuklarımızı, ailelerimizi ve komşularımızı aşağı indirdik. Deprem günü yağış vardı. Hava şartları da çok kötüydü. 04.17 ile 12.00 saatleri arasında ülkemizin buradan haberi yokmuş gibiydi. Yalnız kaldık."

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"BURAYI YAPAN AİLENİN ÇOK FAZLA DAİRESİ VARDI, ONA GÜVENDİK"

Kendilerine sitenin çok sağlam olduğunun söylendiğini aktaran Şahbaz şöyle konuştu:

"Sitemize çok güveniyorduk. Bize temelde 2,5 metre beton olduğunu söylemişlerdi. Burayı yapan ailenin de Hatay'da çok fazla dairesi vardı, ona da güvendik. Mehmet Güçlü'nün, inşaatına başladığı siteyi tamamlayamadığı için Servet Altaş'a devrettiğini öğrendik. Altaş da burada blokları bitirmekte güçlük çekti. Daireleri sattılar ama birçok sorun yaşadık. Müteahhit, 'Burası çok kıymetlenecek' diyordu. Böyle olunca biz de yatırımımızı bu siteye yaptık, aldığımız krediler var. Döneminde burada 'altın makas' ile açılış yapıldı."

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"OTOPARK, SİTENİN BLOKLARINA DAYATILMIŞTI"

Otoparkta araçların sağlam olduğunu belirten Şahbaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki en büyük sorunun, bina bittikten sonra sitenin ortasına eksi 2'nci kata otopark inşa edilmesi olduğunu düşünüyorum. O otopark, bu sitenin bloklarına dayatılmıştı. Dilatasyon yapılmamıştı. Depremde bloklar oynadığı zaman otoparka çarpıp, kolonları kırdığını ve binaların yıkıldığını düşünüyorum. Sitenin altında 150 araç var. Bunlar milli servet. Kimseye engel olmadan araçlarımızı çıkarmak istiyoruz. Hepsi sağlam, araçlarımızı çıkarıp gitmek istiyoruz. Otopark sapasağlam duruyor. Su motorları çalışmadığı için araçlar su altında kalabilir. Araçlarımız elimizin altında olsun."

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3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar... 3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

(DHA)

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