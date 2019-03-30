HABER

"Altın sarraftan, kuyumcudan alınır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir: - "Kuyumcu dışında herhangi bir kişiden altın alırken mutlaka kuyumcuya gösterin. Herhangi bir yerden altın almayın. Bizler dahi aldanabiliyoruz. Bir arkadaştan, komşudan bu tür alışverişler yapmayın. Altın sarraftan, kuyumcudan alınır" - "Son aylarda özellikle İstanbul'dan Konya, Mersin ve Adana gibi illerdeki sarraflara sahte altın satmaya gelen çeteler var. Tüketicilerimizin zarar görmemesi adına mücadele ediyoruz"

TANER AYDIN - Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, vatandaşları sahte altına karşı uyararak, tüketicilerin altın alışverişini mutlaka sarraftan yapmaları gerektiğini söyledi.

Kuşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazın yaklaşmasıyla düğün sezonu öncesi altın sektöründe hareketlenmenin başladığını anlattı.

Vatandaşları sahte altın tuzağına düşmemeleri konusunda uyaran Kuşdemir, altını mutlaka kuyumculardan almaları tavsiyesinde bulundu.

Tüketicilerden özellikle ayarı düşük ve sahte altın konusunda dikkatli olmalarını isteyen Kuşdemir, şöyle devam etti:

"Altın fiyatları çok yükselmeye başlayınca fırsatçılar arayış içine girdiler. Piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlar söz konusu. Dernek olarak 305 üyemiz var. Titiz biçimde iç piyasadaki mekanizmayı denetliyoruz. Her gün atölyeleri gezip ürünlerin ayarlarına bakıyoruz. Ama atölyelerde sıkıntılı bir duruma rastlamadık. Buradaki sıkıntı, insanların dışardan aldığı, çevre illerden, ilçelerden gelen mamullerde. Son aylarda özellikle İstanbul'dan, Konya, Mersin ve Adana gibi illerdeki sarraflara sahte altın satmaya gelen çeteler var. Tüketicilerimizin zarar görmemesi adına mücadele ediyoruz."

- Sahte altını anlamak zor

Müşterilerin, sahte altını anlamasının oldukça zor olduğuna dikkati çeken Kuşdemir, şunları kaydetti:

"Gümüşü öyle kaplıyorlar ki 10 gramlık bir bileziğe 1 gram harcayabiliyorlar. Kesilmedikten sonra sahte altını bazen bizler de anlayamıyoruz. Alacağınız mamul değerli bir mamuldur. Kuyumcu dışında herhangi bir kişiden altın alırken mutlaka kuyumcuya gösterin. Herhangi bir yerden altın almayın. Bizler dahi aldanabiliyoruz. Bir arkadaştan, komşudan bu tür alışverişler yapmayın. Altın sarraftan, kuyumcudan alınır."

Piyasada az miktarda sahte altın bulunduğunu aktaran Kuşdemir, emniyet güçleri tarafından da bu konuda sıkı takibat yapıldığını vurguladı.

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Kuşdemir, "Altın fiyatları düşebilir. Şu anki yükselmeyi spekülatif görüyoruz. Düşeceği kanaatindeyiz." diye konuştu.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Donmak üzereyken bulduğu köpeği kilometrelerce kucağında taşıdıDonmak üzereyken bulduğu köpeği kilometrelerce kucağında taşıdı
Bedenini tıp eğitimine adadıBedenini tıp eğitimine adadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı sahte altın

En Çok Okunan Haberler

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Erdoğan'dan sürpriz görüşme: İyi ki varsın!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! Yeni gelişme

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

İstanbul Maltepe'de hareketlilik! Önce kadını sonra kendisini vurdu

Son dakika: İstanbul Maltepe'de hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.