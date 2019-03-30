"Altın fiyatları çok yükselmeye başlayınca fırsatçılar arayış içine girdiler. Piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlar söz konusu. Dernek olarak 305 üyemiz var. Titiz biçimde iç piyasadaki mekanizmayı denetliyoruz. Her gün atölyeleri gezip ürünlerin ayarlarına bakıyoruz. Ama atölyelerde sıkıntılı bir duruma rastlamadık. Buradaki sıkıntı, insanların dışardan aldığı, çevre illerden, ilçelerden gelen mamullerde. Son aylarda özellikle İstanbul'dan, Konya, Mersin ve Adana gibi illerdeki sarraflara sahte altın satmaya gelen çeteler var. Tüketicilerimizin zarar görmemesi adına mücadele ediyoruz."

Tüketicilerden özellikle ayarı düşük ve sahte altın konusunda dikkatli olmalarını isteyen Kuşdemir, şöyle devam etti:

- Sahte altını anlamak zor

Müşterilerin, sahte altını anlamasının oldukça zor olduğuna dikkati çeken Kuşdemir, şunları kaydetti:

"Gümüşü öyle kaplıyorlar ki 10 gramlık bir bileziğe 1 gram harcayabiliyorlar. Kesilmedikten sonra sahte altını bazen bizler de anlayamıyoruz. Alacağınız mamul değerli bir mamuldur. Kuyumcu dışında herhangi bir kişiden altın alırken mutlaka kuyumcuya gösterin. Herhangi bir yerden altın almayın. Bizler dahi aldanabiliyoruz. Bir arkadaştan, komşudan bu tür alışverişler yapmayın. Altın sarraftan, kuyumcudan alınır."

Piyasada az miktarda sahte altın bulunduğunu aktaran Kuşdemir, emniyet güçleri tarafından da bu konuda sıkı takibat yapıldığını vurguladı.

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Kuşdemir, "Altın fiyatları düşebilir. Şu anki yükselmeyi spekülatif görüyoruz. Düşeceği kanaatindeyiz." diye konuştu.

