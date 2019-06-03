"Amacımız farkındalığı ve duyarlılığı artırıp kazaları azaltmak"

Türkiye'de trafik kazalarının yüksek olduğuna işaret eden Erdil, "Geçen yıldan bu yana İçişleri Bakanlığı olarak 2019 yılını özellikle trafik kazalarıyla mücadele etme yılı ilan ettik. Bu doğrultuda sayısız projeler ürettik. 2019 yılının ilk beş ayında alınan önlemler çerçevesinde ölümlü kaza oranlarında yüzde 33 azalma oldu. Topyekün kazalarda ise yüzde 37 civarında azalma oldu. Bu önlemleri artırarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdil, vatandaşın farkındalığını ve duyarlılığını artırmak amacıyla bir proje için sahada olduklarını ifade ederek, Ordu, Giresun ve Trabzon'un ardından Rize'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Erdil, Ramazan Bayramı dolayısıyla Rize'de oluşturulan polis ve jandarma trafik kontrol noktalarında incelemelerde bulundu. Güzergahlarda seyahat eden sürücü ve yolcularla sohbet eden Erdil, çocuklara "kırmızı düdük" verdi.

RİZE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, çok kapsamlı bir projeyle vatandaşların bu bayramı kazasız belasız geçirmelerini istediklerini belirterek, "Buradaki amacımız küçük sembolik dokunuşlarla ve yönlendirmelerle farkındalığı ve duyarlılığı artırıp kazaları azaltmak." dedi.

Erdil, bu bayram 9 bin 202 trafik ekibinin ülkenin dört bir yanında görev yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"11 günde ise 101 bin trafik ekibi sahada olacak. Toplam 180 bin trafik personeli, emniyetten ve jandarmadan yine sahada kontroller yürütecek. Çok kapsamlı bir projeyle vatandaşlarımızın bu bayramı kazasız ve belasız geçirmelerini istiyoruz. Buradaki amacımız küçük sembolik dokunuşlarla ve yönlendirmelerle farkındalığı ve duyarlılığı artırıp kazaları azaltmak."

Yılda 9 bin 670 civarında insanın trafik kazalarında öldüğünü aktaran Erdil, "307 bin civarında yaralımız oluyor. 46 milyar civarında ülke olarak trafikte ekonomik kaybımız oluyor. Bu rakamlar çok büyük. Özellikle can kaybı çok büyük. Bunu bir çalışmayla hep beraber kontrol altına alacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Rize Valisi Kemal Çeber de Ramazan Bayramı yoğunluğunun başladığını, bölgede birçok turistik yer bulunması dolayısıyla bayramlarda trafiğin en yoğun yaşandığı illerden birinin Rize olduğunu kaydetti.

