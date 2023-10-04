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  4. Aman dikkat her mutfakta var! Durup bir daha düşünün, bayıla bayıla yiyoruz ama sinsice böbrekleri yok ediyor

Aman dikkat her mutfakta var! Durup bir daha düşünün, bayıla bayıla yiyoruz ama sinsice böbrekleri yok ediyor

04.10.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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Uzmanlar bazı gıdaların sık ve düzenli tüketildikleri takdirde çeşitli hastalıklara yol açabileceklerini belirtiyor. Özellikle bu besinlerden biri böbrekleri bitirme noktasına kadar getirip hastanın diyaliz tedavisi görmesine neden oluyor. İşte. uzmanların dikkat çekip uyardığı o besin...

Aman dikkat her mutfakta var! Durup bir daha düşünün, bayıla bayıla yiyoruz ama sinsice böbrekleri yok ediyor

Çorba ve pilav gibi yemeklerde tercih edilen bulyon yerine et ya da tavuk suyu kullanılmasını öneren doktorlar çeşitli sağlık sorunlarının yaşanabileceğini vurguluyor.

Bulyonlarda mono sodyum glutamat (MSG) isimli zararlı madde bulunuyor. Çin tuzu olarak adlandırılan bu madde uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor. Birçok hastalığa yol açarak vücudu mahveden ürünün zararları ise gerçekten inanılmaz. Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, vücut ‘Çin Restoranı Sendromu’ adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

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SİNİR SİSTEMİNİ BİTİRİYOR

Bulyonların bu kadar zararlı olmasının nedeni, içeriğinde yer alan Mono sodyum gluatamat (MSG) isimli katkı maddesi. Bulyonların içinde bulunan ve yemeklere et aroması kazandırmak için kullanılan MSG, kişinin merkezi sinir sistemine zarar veriyor. Alzheimer, Parkinson, Epilepsi (sara) ve Huntington hastalıklarının oluşmasına neden oluyor.

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BÖBREK HASTALIKLARI DAHİL BİRÇOK SORUNA YOL AÇIYOR

Açılımı mono sodyum gluatamat olan MSG, lezzet arttırıcı etkili kimyasal bir ürün. Çin tuzu olarak bilinen bu ürün fazla tüketildiğinde; Epilepsi (sara), Parkinson, Alzeimer, Huntington, pankreas hasarı, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı, obezite, böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunlarına neden olur.

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DİYALİZE KADAR GÖTÜRÜYOR

Bulyonla hazırlanan yemekleri sık tüketenlerin böbrek hastalığına yakalanabileceğini belirten uzmanlar, bu durumun diyalize kadar gidebileceğini belirtti.

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ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

MSG tüketimi ayrıca yağ birikimi, doyma mekanizmasında bozukluk, obezite, büyüme hormonu baskılanması, pankreas hasarı, insülinde artış ve buna bağlı olarak diyabet, böbrek ve karaciğerde tahribata kadar yol açmakta.

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YEMEDEN ÖNCE BİR DAHA DÜŞÜNÜN

İçeriğinde MSG olan ürünler arasında; et bulyon, tavuk bulyon, cips, dondurma, renkli yoğurt ve hazır çorba yer alıyor. Bu ürünlerin özellikle hamilelik döneminde kullanılması, uzmanlar tarafından çok sakıncalı bulunuyor. Hamilelikte MSG içeren gıdaların tüketilmesininen büyük zararı ise plasentayı geçerek direk bebeğe zarar vermesi.

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Anahtar Kelimeler:
diyaliz bulyon böbrek

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