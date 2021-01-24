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  4. Amasya’da suya yüzde 50 indirim geldi, sokaklara teşekkür pankartları asıldı

Amasya’da suya yüzde 50 indirim geldi, sokaklara teşekkür pankartları asıldı

24.01.2021 08:34 | Son Güncelleme:
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Amasya’da suya yüzde 50 indirim geldi, sokaklara teşekkür pankartları asıldı

İçme suyu fiyatlarının yüzde 50 ucuzlayıp 1.20 liraya düştüğü Amasya’da muhtarlar şehrin dört bir yanında sokaklara teşekkür pankartları astı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın talimatıyla 48 bin 800 su abonesi olan 114 bin nüfuslu şehirde şebeke suyunun bir metreküpünün ücreti 2,40 liradan 1,20 liraya düştü.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLDU

Türkiye’de suyun en ucuz olduğu kentlerden Amasya’da 1 Ocak’tan itibaren geçerli tarife yeni faturalara yansıdı. Vatandaşlar durumdan memnun kalırken muhtarlar da şehrin dört bir yanına pankart açıp Belediye Başkanı Sarı’ya teşekkür etti.

'BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU'

Her ay ortalama 100 lira su ücreti ödediğini belirten Mehmetpaşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, “Bu ayki fatura 32 lira geldi. Bizim için sürpriz oldu” dedi.

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Hızırpaşa Mahallesi’nden Emine Kurt, “Pazara gittiğinde bir kilo pırasayı 5 liraya alıyorsun. 40 liralık su parası bunun yanında nedir ki. Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

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'SÖZ VERDİK! SUYU YÜZDE 50 UCUZLATTIK'

Vatandaşların duasını almaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Sarı ise, “Söz verdik. Suyu yüzde 50 ucuzlattık. Daha bunlar başlangıç. Ben şu dönemde çeşitli belediyelerimizin, imkanı olan belediyelerimizin de bu uygulamayı yapmasını arzu ediyorum. Vatandaşımıza bir nebze imkan sağlamış olurlar” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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