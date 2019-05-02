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Amasya'da otomobil 3,5 metreden alt yola düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 00:00 | Son Güncelleme

Amasya'da otomobil 3,5 metreden alt yola düştü: 2 yaralı

Amasya'da, yaklaşık 3,5 metre yükseklikten alt yola düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.E'nin (56) kullandığı 05 EE 935 plakalı otomobil, Savadiye Mahallesi'ndeki Şehit Hayrettin Çoban Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Otomobil, geri geri giderek yaklaşık 3,5 metre yükselikten alt yola düştü. Büyük çapta maddi hasar oluşan otomobildeki sürücü ile beraberindeki M.I. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki içki şişeleri de etrafa saçıldı.

Bu arada, otomobil sürücüsü F.E'nin ehliyetine, 2'nci kez alkollü araç kullanmak suçundan 26 Kasım 2020 tarihine kadar el konulduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
2 yaralı Alkollü sürücü Amasya trafik kazası

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