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Amatör balıkçının oltasına iğneli vatoz takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 10:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'de amatör balıkçı, oltayla 10 kilogram ağırlığında iğneli vatoz yakaladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, amatör olta balıkçısı 62 yaşındaki Ahmet Karasu'nun oltasına 10 kilogram ağırlığında iğneli vatoz takıldı.

Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşından beri Karamürsel sahilinde oltayla balık tuttuğunu belirterek, ilk defa vatoz yakaladığını söyledi.

İzmit Körfezi'nden çıkan farklı türlerin, denizin temizlendiği ve çeşitliliğin arttığının göstergesi olduğunu dile getiren Karasu, şöyle konuştu:

"Karamürsel sahilinde 50 yıldır oltayla balık tutuyorum. Mevsimine göre çeşitli balıklar tuttum, tutmaya da devam ediyorum. Ama şu bir gerçek, son 2 yıldan bu yana, uzun zamandır körfezde görülmeyen türleri tutmaya başladım. Körfezimiz, eskiler de bilir, akvaryum gibiydi. Balığın her çeşidini bu sularda tutar ve görürdük. Denizimiz kirlendikçe balık çeşitleri de yok oldu. Şimdilerde eskiden olduğu gibi balık çeşitleri olmaya başladı, bu körfezimizin temizlenmeye başladığının ispatıdır, tuttuğum vatozla da bu anlaşılıyor."

Ahmet Karasu, vatozu bir arkadaşına vereceğini ifade ederek, "Kuyruğunda bulunan iğnesi zehirli. Bilen kişi tarafından ayıklanmalı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Karamürsel olta balıkçılığı vatoz

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