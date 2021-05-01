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  4. Amatör spor kulübünde 'kumar' oynayanlardan biri: Ben de bir ara basın kartı alırım

Amatör spor kulübünde 'kumar' oynayanlardan biri: Ben de bir ara basın kartı alırım

01.05.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken amatör spor kulübü lokalinde kumar oynayan 17 kişiye toplam 122 bin 400 TL para cezası kesildi. Baskında yakalanan bir kişi kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben de bir ara basın kartı alırım" diyerek tepki gösterirken, şüphelilerin polis baskınından kaçmak için pencerelere seyyar merdiven dayadığı tespit edildi.

İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğu ihbarı üzerine İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde adrese gitti. Bölgede fiziki takip başlatan ekipler şüphelilerin spor lokalinin arkasında bulunan pencerelere dayadıkları seyyar merdivenle binaya girdiğini tespit etti.

POLİS BASKINI ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin kaçışını önlemek için binayı ablukaya alarak baskın düzenledi. Baskın anı basın mensupları tarafından saniye saniye görüntülenirken polis ekiplerini karşılarında gören şüpheliler kaçmak için pencerelere yöneldi. Ancak, seyyar merdivenin de polis ekipleri tarafından tutulduğunu gören şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Baskında yakalanan bir kişi kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Ben esnafım, adam olacaksın çekmeyeceksin. Burada çoğu insan esnaf. Ben de bir ara basın kartı alırım" diyerek tepki gösterdi. Kendisini sakinleştirmek isteyen polise “Polissen polisliğini yap çekmesin” diyen şüpheli ekipler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

TOPLAM 122 BİN 400 TL CEZA

Sosyal mesafeye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları ve maske kullanamadıkları tespit edilen 17 kişiye toplam 122 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan şahıslar evlerine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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