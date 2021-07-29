Amazon Süper devam ediyor: Ekledikçe kazanmaya ne dersiniz?

Amazon süper kampanyası, seçili kategorilerden alacağınız ürünlerde %5 ve %10’a varan benzersiz indirimleri ile sizlerle buluşuyor. Kampanya 1 Temmuz - 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerlidir. Kitaptan ev yaşama, sağlık ve temizlikten modaya, elektronikten kişisel bakıma onlarca kategoride belirli sayıda aldığınız ürünlerde anında indirim kazandırıyor. Aynı ya da farklı 5 ürün ve üzerine tüm müşterilere %5, prime üyelere özel aynı ya da farklı 10 ürün ve üzerine %10 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Bu sınırlı süre devam edecek kampanyayı kaçırmak istemeyeceksiniz.

1- Olmazsa olmaz temizlik malzemeleri

Amazon süper ile temizlik malzemelerine ulaşmanız çok daha kolay. Domestos Çam Ferahlığı Çamaşır Suyu, Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı, Finish Temizlik ve Bakım Seti, Deep Fresh Antibakteriyel Islak Mendil, Antibakteriyel Sprey Dezenfektan temizlik malzemelerine ve çok daha fazlasına uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

2- Okullar ve işyerleri için kırtasiye malzemeleri

Okullar açılmadan kırtasiye malzemelerinizi tamamlamanız için aradığınız fırsat! Ister okul ister işyerlerinizde gerekli araç gereçlerinize amazon süper fırsatlarından yararlanarak sahip olun! A4 Fotokopi Kağıdı, BIC Marking Highlighter, Faber-Castell Karton Kapak Resim Defteri, Rotring Jel Kalem, Pritt Stick Yapıştırıcı gibi pek çok kırtasiye malzemesinde %5 indirimden faydalanın.

3- Birbirinden güzel kitaplar

Çok satanlar listesinde bulunan birbirinden güzel kitap listeleri çok şaşıracağınız fiyatlarla! Altıncı Koğuş: Modern Klasikler Dizisi, Bir İdam Mahkumunun Son Günü, 1984, Toplum Sözleşmesi, Kumarbaz: Genç Bir Adamın Notlarından ve bunlar gibi birçok kitaba %5 indirimden yararlanarak ulaşabilirsiniz.

4- Bebeğinizin ve sizin sağlığınız için...

Bebeğinizle ilgili tüm araç gereçlere ulaşabileceğiniz kampanyalı ürünler Wee Baby Klasik Göğüs Pedi, Wee Baby Temizleme Pamuğu, Wee Baby Anne Sütü Saklama Poşeti, Babyjem Poli Muşamba Önlük, Wee Baby Biberon ve Biberon Emziği Temizleme Seti indirimli fiyatıyla dikkat çeken ürünleri %5 indirimden faydalanarak satın alın.

5- Kişisel bakım ürünleri

Cilt bakımından ödün vermek istemeyenlere dev fırsat! Birbirinden uygun fiyatlarıyla alışveriş yapacağınız cilt bakım ürünleri Neutrogena Visibly Clear Sivilce Karşıtı Yüz Temizleme Jeli, Elidor Güçlü Ve Parlak Şampuan, Palmolive Aroma Sensations So Relaxed Aromatik Duş Jeli, Nivea Hassas Tıraş Köpüğü, Rexona Shower Fresh Kadın Anti-Perspirant Sprey Deodorant tek tıkla kişisel bakımınızın keyfini çıkarın!

6- Evcil hayvanlarımızı unutmayalım

Küçük dostlarınızı da unutmayan süper Amazon kampanyası en büyük tosunu hem sizin için mutluluk sebebi olacak. Trendline Yetişkin Kedi Maması Tavuklu 1 Kg, MyClean Tüy Toplama Yapışkan Rulo, Gimcat Biyotinli Ve Peynirli Güzellik Macunu, Quik Kuşlar İçin Akıllı Yemlik, Gimdog Chicken-Bars Tavuklu Köpek Ödülü haydi minik dostlarımızı mutlu edelim!

7- Yapı market malzemeleri

Amazon Süper ile evinizde kullanabileceğiniz sayısız ürüne uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Makel Eko Grup Priz Üçlü, Stanley Şerit Metre, VODASEAL Çift Taraflı Montaj Bandı, Fiş İngiliz Adaptör, Saatçi Tornavida Seti,

8- Gıda ve içecekler kapınızda

Ister içecek Maden Suyu 24'lü ister kuruyemiş Peyman Bahçeden Ortaya Karişik Klasik isterseniz keyifli atıştırmalıklar Ülker Rulokat Fındıklı, Yayla Meksika Soslu Pilaki, Tukaş Ranch Sos + Barbekü Sos Eko Paket ve daha birçok gıda ürününü bir tıkla sofralarınızı tatlandırma fırsatını yakalayın!

9- Modaya dair her şey

İç çamaşırından Koton Kadın 3lü hipster kulot, Penti Paçalı Korse Shaper Short Kadın Çoraplar Ve Destekleyici Külotlu Çoraplar dış giyiminize DeFacto Erkek Basic Kısa Kollu Tişört , DeFacto T-Shirt Kadın ve hatta ayakkabılarınıza kadar Polaris 315095SZ Moda Ayakkabılar, modaya dair tüm seçenekleriyle Amazon Süper fırsatları evinizde. Konforun tadını çıkarın!

10- Elektronik aletler

Sıcak yaz ayları fan olmadan geçmezdi değil mi? Mack Masaüstü Metal USB Fan tüm elektronik aletlere Lightning 100cm Şarj Kablosu, Duracell Alkalin AA Kalem Piller, Ugreen Çok Açılı Masaüstü Telefon Standı, SanDisk Cruzer Force 16GB USB 2.0 Flash Bellek ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.



