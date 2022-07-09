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Amazon'da bu ayın gözdesi indirimde olan tatil ürünleri

07.07.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsimi gelince tatil için çanta hazırlama telaşına giren kişilerden biriyseniz seyahatte ve tatildeyken yanınıza almanız gereken önemli ürünler olabilir. Bu ürünleri yanınıza almayı unutmamanız için sizlere Amazon'da bu ayın gözdesi olan tatil ürünlerini derledik. Şişme yataktan terliğe, mayodan güneş gözlüğüne kadar ihtiyaç duyacağınız birçok kaliteli eşyalardan liste oluşturduk. Haydi gelin, birbirinden eğlenceli tatil ürünlerini beraber inceleyelim.

Amazon'da bu ayın gözdesi indirimde olan tatil ürünleri

Deniz, kum ve güneş üçlüsüne kavuşmadan önce tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak eşyaları yanınıza aldığınızdan emin olmanız gerekir. Bu nedenle seyahate çıkmadan önce tatildeyken işinize yarayacak ürünleri belirlemeniz iyi olabilir. Tatilde lazım olan ve plaj ile havuzda mutlaka ihtiyaç duyacağınız bütün ürünleri bir araya topladık. İşte detaylar!

1. Denizin olmazsa olmaz keyfi: Bestway Şişme Yatak

Amazon'da bu ayın gözdesi indirimde olan tatil ürünleri

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"Denizin üstünde biraz keyif yapayım, hem güneşin hem suyun tadını çıkarayım." diyenler için en güzel ürünler arasında deniz yatakları ilk sırayı alır. 1 kişi ve maksimum 90 kilogram taşıma kapasiteli Bestway Şişme Yatak tam aradığınız ürün olabilir. 173 cm boyunda, 63 cm genişliğinde ve 26 cm kalınlığındaki yatak, rahat bir I-beam yastık ve sağlam coil-beam gövde yapısı içerir. Paket içerisinde hava yastığı ve bir adet onarım yaması da yer alır. 0.24 mm vinil materyalle üretilen yatağın üç farklı renk seçeneği bulunur.

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2. Havuzda eğlenceli anlar için: Swan Dev Flamingo Binici Rose Gold

Amazon'da bu ayın gözdesi indirimde olan tatil ürünleri

Yaz boyu sosyal medyada oldukça yer alan flamingo temalı ürünler bu sene de revaçta. Sadece çocuklar tarafından değil yetişkinler arasında da çok sevilen Swan Dev Flamingo Binici Rose Gold, tatil sezonunun vazgeçilmez ürünlerinden biri oluyor. Suda eğlenceli dakikalar geçirmek için ideal olan ürün, hafif ve dayanıklı bir yapıya sahip. Şişirmesi de oldukça kolay olan şişme yatağın tutma yerleri, kolay kullanım sağlıyor. İster havuzda ister denizde severek kullanacağınız ürünle birbirinden güzel fotoğraflar çekilebilir, tatil keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz.

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3. Güneş gözlüksüz tatil olmaz: Aqua Di Polo 1987 Cat Eye Şeffaf Geçişli Kadın Güneş Gözlüğü

Amazon'da bu ayın gözdesi indirimde olan tatil ürünleri

Tatile giderken en temel ihtiyaçlardan biri, şüphesiz güneş gözlüğü. Aqua Di Polo 1987 Cat Eye Güneş Gözlüğü; siyah cam rengi, aşağı doğru açılan renk tasarımı ve kedi gözü modeliyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. 53 mm cam, 20 mm köprü ve 140 mm sap uzunluğu olan ürün, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Dayanıklı ve kaliteli yapısıyla uzun ömürlü kullanım vadediyor. Şık tasarımı ile havalı görünmenizi sağlarken bir yandan gözlerinizi UV ışınlarına karşı koruyor. Retro modasının hâkim olduğu bu yıllarda plaj ve havuz kombinlerinize bu ürünü eklemeye ne dersiniz?

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4. Suya dayanıklı: DeFacto Erkek Parmak Arası Eva Terlik

Amazon'da bu ayın gözdesi indirimde olan tatil ürünleri

Esnek ve rahat bir materyal olan eva malzemeden üretilen DeFacto Erkek Parmak Arası Eva Terlik, zararlı maddelere karşı test edilerek üretilir. Su geçirmeyen sıcağa dayanıklı yapısı sayesinde yaz dönemlerinde tatil, havuz başı ve plajda kullanıma uygun olur. Bu sayede terliği istediğiniz kadar denize sokabilirsiniz. Cilt dostu malzemeden üretilen ürün, kolay yıkanarak temizlenir. Sünme, esneme ve ağırlaşma gibi problemler oluşturmaz ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Rahat tabanı, yumuşak dokusu ve %100 evadan üretilen terlik, erkeklerin tatilde en sevdiği ürün olmaya aday!

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5. Plajda gölge aramaya son: High Peak Cadiz 80 Tek Kişilik Plaj Çadırı

Amazon'da bu ayın gözdesi indirimde olan tatil ürünleri

Suya dayanıklı malzemeden üretilen High Peak Cadiz 80 Tek Kişilik Plaj Çadırı, güneşin en tepede olduğu anlarda dahi gölge arama sorununu çözer. Katlandığı zaman 59 cm boyu ve 11 cm çapı ile çok rahat taşınabilen ürün, sadece 1.68 kg ağırlığa sahip. Fermuarlı yapısı ile rahat bir şekilde kurulan çadır, alüminyum malzemeden üretilen taşıma çubukları ile 10 saniyede hazır hâle gelir. Ürün; açık ön tarafı ve hava pencereleri ile hava alır ve sıcağı önler. Plajda istediğiniz alana çadırı rahatlıkla kurabilir, güneşten korunarak denizin ve kumun tadını çıkarabilirsiniz.

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6. Kaliteli ve modern: Quicksilver Everyday 15" Erkek Mayo

Amazon'da bu ayın gözdesi indirimde olan tatil ürünleri

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Quicksilver Everyday 15" Erkek Mayo, erkekler tarafından sıklıkla tercih edilen deniz şortları arasında bulunur. Kaliteli malzemesi ve şık görüntüsü ile tercih edilen ürünün file iç slip kısmı, denizde rahat etmenizi sağlar. İç tarafı kumaş, dış tarafı elastik yapıda olan mayo; konforlu ve dayanıklı bir kullanım sunar. Yan ve arka cebi sayesinde plaja giderken telefon ve para gibi temel ihtiyaçlarınızı yanınıza almanıza imkân verir. Aynı zamanda %100 geri dönüştürülmüş polyester malzemeden yapılan bu ürün, düşük karbon ayak izi ile dikkat çeker.

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7. Mayodan vazgeçemeyen kadınlar için: DeFacto Kadın Mayo

Amazon'da bu ayın gözdesi indirimde olan tatil ürünleri

Plajda şık görünümü ve rahat kullanımı sayesinde mayo giymeyi tercih edenler buraya! Fırfırlı yaka detayı ile hoş ve hareketli tasarıma sahip DeFacto Kadın Mayo'nun 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. Regular fit modeli sayesinde ürün, daha ince görünmenize yardımcı oluyor. Göğüs kısmının pedli olması, rahat etmenizi sağlıyor. Trend tasarım olan volanlı yaka detayı, bu yılki yaz modasına çok uygun oluyor. Şık bir pareo veya kimono ile kombin yaparak plajda kendi tarzınızı oluşturabileceğiniz bu ürünü incelemeye ne dersiniz?

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8. Bikini tercih edenlere: DeFacto Fall In Love Regular Fit Bikini Altı

Amazon'da bu ayın gözdesi indirimde olan tatil ürünleri

DeFacto Fall In Love Regular Fit Bikini Altı, tatile gitmeden önce valizinize mutlaka eklemeniz gereken ürünlerden biri olabilir. %20 elastan ve %90 polyester malzemeden üretilen ürünün astarı ise %7 elastan ve %93 polyester içerir. Hızlı kuruma özelliği ile dikkat çeken bikini, plajda rahat etmenizi sağlar. İp bağlamalı detayı ile zarif ve şık görünüm oluşturur. İki farklı renk seçeneği olan bikiniyi farklı bikini üstü veya kimono kullanarak kombinleyebilir, plaj ve havuz başında kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz.

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9. Klasikten vazgeçmeyenlere: Koton Kadın Bağlama Detaylı Bikini Üstü

Amazon'da bu ayın gözdesi indirimde olan tatil ürünleri

Bikinilerin en güzel tarafı, farklı parçalarla rahatça kombin yapabilmek olabilir. Klasikten vazgeçmeyip siyahın şıklığını sevenlere Koton Kadın Bağlama Detaylı Bikini Üstü önerilebilir. Bağlama detayı ile hareket kazandırılan ürün, kaliteli ve hızlı kuruyan bir kumaş ile üretilir. Modeli ister siyah ister farklı renk veya desenlerde bikini altı ile tamamlayabilir, birden çok bikini görünümü elde edebilirsiniz. Sade ve şık tasarımlı bu bikini üstü ile pareo veya kimono kullanarak şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

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10. Çocukları unutmamak lazım: Sebamed Sun Care Bebek Güneş Koruyucu Sprey

Amazon'da bu ayın gözdesi indirimde olan tatil ürünleri

Provitamin destekli Sebamed Sun Care Bebek Güneş Koruyucu Sprey, bebeklerin güneşin yakıcı etkilerinden korunmasına yardımcı oluyor. Çocuklu ailelerin tatil çantalarında mutlaka yer alması gereken güneş kreminin içeriğindeki E vitamini, cildi besliyor; provitamin B5 ise canlandırıyor. Doğal Hidro-Fruktol ile cildi yumuşak tutuyor ve cildin elastikiyetinin korunmasına yardımcı oluyor. 50 faktör korumaya sahip olan güneş kremi, hassas ciltler için ise Bisabolol içeriyor. Serbest radikallere karşı cildi koruyan ürünün, güçlü antioksidan etkisi bulunuyor. Ürünün paraben, parafin, PEG ve PABA gibi zararlı kimyasallar içermediğini söylemeden geçmeyelim.

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11. Bebekli aileleri unutmadık: Sleepy 5 Numara Mayo Külot Bez

Amazon'da bu ayın gözdesi indirimde olan tatil ürünleri

"Bebeğim hâlâ bez kullanıyor. Onu denize nasıl sokabilirim?" diye endişeleniyorsanız buna hiç gerek yok! Kilot gibi giyilen Sleepy 5 Numara Mayo Külot Bez, suda şişmeyen iç yüzeye sahip. Böylelikle denizde rahatlıkla kullanılıyor ve bebeğinizin rahat etmesine yardımcı oluyor. 7-18 kg arası bebeklerde kullanılabilen ürün, 4-5 beden olarak tanımlanıyor. Ürün, çıkarılmak istendiğinde bez gibi kolaylıkla yandan yırtılarak açabiliyor. Tatile gidecek olan bebekli ailelerden biriyseniz çantanızda bu ürüne yer vermek için külot bezi güvenli şekilde sepetinize ekleyebilirsiniz.

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