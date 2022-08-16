Amazon'da en yüksek kullanıcı geri bildirimine sahip olan ev ürünleri

Kullanıcılarından tam not alan ev ürünleri, kalitesini ve işlevselliğini ortaya koymuş oluyor. Amazon'da en yüksek kullanıcı bildirimi sunan ev ürünleri arasında filtre kahve makinesi, buharlı ütü, robot süpürge, hava temizleyici ve Wi-Fi menzil genişletici gibi ev kalitesini arttıracak ürün çeşitleri bulunuyor. Hazırsanız bu modelleri birlikte keşfedelim!

1. Enfes kahve lezzeti arayanlara: Russell Hobbs 24210-56 Mini Kahve Makinesi

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Gerçek kahve tutkunlarına kendi evlerinde en lezzetli kahveleri demleme imkânı tanıyan Russell Hobbs 24210-56 Mini Kahve Makinesi, en iyi filtre kahve makinesi modelleri arasında zirvede yer alıyor. Geniş bir sürahisi bulunan ürün, tek seferde beş fincana kadar kahve demleyebilmesiyle kalabalık evlerin gözdesi oluyor. Sürahinin geniş ağzı, kolayca yıkanmasına yardımcı oluyor. Damlama önleyici kapak sayesinde cihaz, temiz bir kullanım sunuyor. Ürünün iç filtresi kolayca yerinden çıkarılıp temizlenebiliyor. Su takip sistemi sayesinde cihaz içerisinde ne kadar su oluğu tek bakışta görülebiliyor.

2. Sağlıklı içecekler hazırlayın: Electrolux ESB2500 İki Şişeli Spor Blender

Her zaman sağlıklı beslenmeyi ve yeni lezzetleri keşfetmeyi sevenlere en iyi blender modelleri arasında yer alan Electrolux ESB2500 İki Şişeli Spor Blender, tavsiye ediliyor. Birbirinden lezzetli ve doğal smoothie, shake, sos ve buzlu kokteyller hazırlanmasına imkân tanıyan ürün, 30 saniye içerisinde karışımlar hazırlayabiliyor. 300 W motor gücü ve paslanmaz çelik bıçaklarıyla kolayca parçalama işlemi yapabiliyor. Sade ve kompakt tasarımıyla dikkat çeken cihaz, mini boyutu sayesinde dar mutfaklarda bile kendine kolayca yer bulabiliyor. Ürünün önemli avantajları arasında karıştırma haznesinin kolayca çıkarılıp bulaşık makinesinde yıkanabilmesi bulunuyor.

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3. Temizliği dert etmeyin: Roborock S6 MaxV Vacuum Cleaner Robot Süpürge ve Paspas

Gün içerisinde yoğun çalışan ve ev temizliğine istediği zamanı ayıramayanların en büyük yardımcısı Roborock S6 MaxV Vacuum Cleaner Robot Süpürge ve Paspas, temizliği dert olmaktan kurtarıyor! Akıllı haritalama sistemiyle kullanıcılarından tam not alan model, geniş alanlarda ve önceden belirlenmiş noktalarda usta bir temizlik performansı sergiliyor. Çevresini başarıyla tarayan model, herhangi bir engelle karşılaştığında takılmadan yönünü değiştirip temizliğe devam edebiliyor. Modelin en önemli özelliği, ikiz kamera teknolojisine sahip olması. Böylece ürün, ev içerisinde en kirli noktaları kolayca algılayıp o bölgeleri ekstra özen göstererek temizliyor.

4. Hızlı ısınma ve güçlü performans: Philips GC4567/80 Azur Buharlı Ütü

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"En iyi buharlı ütü hangisi?" sorusunu soranların radarına hızlı bir giriş yapan Philips GC4567/80 Azur Buharlı Ütü, kullanıcı dostu özellikleri sayesinde zahmetsiz bir ütü deneyimi vadediyor. 2600 W ısınma ve 250 g gücünde şok buhar özellikleri sayesinde ürün, kumaşlara derinlemesine nüfuz edip inatçı kırışıklıkları başarıyla ortadan kaldırıyor. Modern ve şık tasarımıyla kullanıcılarının beğenisini kazanan model, kireç çözme teknolojisi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Ürünün SteamGlide Advanced taban teknolojisine sahip olması, en önemli özelliği olarak kabul ediliyor. Böylece cihaz yapışmadan her kumaş üzerinde rahatlıkla kayabiliyor.

5. Evinizin havasını tazeleyin: Xiaomi Air Purifier 3C Akıllı Hava Temizleyici

Çeşitli alerji hastalıklarından rahatsız olanlara ve evinin hava kalitesinin düşük olduğunu düşünenlere Xiaomi Air Purifier 3C Akıllı Hava Temizleyici tavsiye ediliyor. En başarılı hava temizleyici olan ürün, hava kalitesini gerçek zamanlı takip edip temizleme hızını otomatik şekilde ayarlayabiliyor. Böylece evin havası, her zaman ideal ferahlık ve kalite seviyesine sabitleniyor. Havadaki bakteriler, mutfaktan gelen ağır yemek kokuları, polen alerjenler ve dışarıdan gelen kirlerin otomatik olarak yakalanıp filtreden geçirilmesini sağlayan ürün; evcil hayvanlı evler için önemli bir avantaj sağlıyor.

6. Sinema kalitesinde görüntü: LG TV LED 24TN510S 24 inç HD Ready, Smart TV

Evinin salonunu sinema kalitesinde bir görsellik ve ses kalitesinde bir Smart TV modeliyle taçlandırmak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken LG TV LED 24TN510S 24 inç HD Ready, Smart TV; en iyi akıllı televizyon modelleri arasında yer alıyor. Zarif ve şık tasarımıyla bulunduğu ortama estetik bir değer katan model, ‎720p HD Ready sayesinde eşsiz bir seyir deneyimi yaşatıyor. Canlı ve hassas renk kalitesi sunarak kullanıcılarını mutlu ediyor. Görüntü teknolojisi ile yoğun sahne geçişlerinin bulunduğu anlarda bile görüntü kalitesini koruyup performansını devam ettiriyor.

7. İnternet problemlerine son: TP-Link TL-WA854RE N300 Mbps Wi-Fi Menzil Genişletici

Eğer evinizde sürekli internet problemleri yaşıyor ve belirli odalarda Wi-Fi sinyalinin çekmediğini düşünüyorsanız TP-Link TL-WA854RE N300 Mbps Wi-Fi Menzil Genişletici'ye bir şans vermeniz gerekiyor. Prize takılıp WPS tuşuna basıldığı anda etrafında Wi-Fi ölü bölgelerini ortadan kaldıran cihaz, kolay kullanılabilir olmasıyla kullanıcılarına önemli bir avantaj sunuyor. 300 Mbps veri aktarım hızı sunan model, duvarlardan bile kolayca geçebilecek bir sinyal akımı oluşturuyor. Ürünün en önemli özelliği evrensel uyumluluk sunması olarak biliniyor. Böylece cihaz, her modem ve router ile uyum içerisinde çalışıyor.