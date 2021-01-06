Ambulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yolu

Ambulans şoförü, birçok farklı acil durumda hasta ve yaralı kişileri en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmak için gayretle çalışır. Sağlık çalışanları ve hastaları sağlık kuruluşuna ulaştırma esnasında oldukça dikkatli olmalıdır. Ayrıca araç içinde bulunan herkesin can sağlığı için ambulans şoförlüğü araç teknikleri konusunda kendini geliştirmelidir. Bu tekniklerin geliştirilmesi için eğitimler alınması ve başarıyla tamamlanması gerekir. Ambulans şoförü olma kararı verilmeden önce bu mesleğe dair tüm detaylara hakim olmak faydalı olur. Peki, ambulans şoförü nasıl olunur? İşte tüm detaylarıyla ambulans şoförlüğü... Ambulans Şoförü Nasıl Olunur? "Ambulans şoförü olmak istiyorum." diyorsanız tüm merak ettiklerinizi bu başlık altında bulabilirsiniz. Ambulans şoförü olmak için gerekli olan şartlar kamuda mı yoksa özel sektörde mi başvuru yapılacağına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ambulans şoförü olmak isteyen kişilerin sağlık meslek lisesinden ya da Acil Tıp Teknisyenliği ön lisans bölümünden mezun olmaları gerekir. Ön lisans için üniversite sınavında yeterli puanı alanlar Acil Tıp Teknisyenliği bölümüne başvurabilir. Acil Tıp Teknisyenliği ön lisans programı 2 yıllıktır. Acil Tıp Teknisyenliği ön lisans programında, hastane öncesinde hastayla ilk karşılaşma ve taşıma sürecinde temel ve ileri yaşam desteği verilmesi, her türlü sistem travmasının tanınması ve müdahalesi, ilk müdahalesi yapılmış hasta ve yaralı kişilerin en kısa süre içinde hastaneye götürülebilmesi, etkin iletişim, sorunları tanıma ve çözme yeteneği, protokol ve hekim tarafından onaylı ilaçlar ve ilaçların acil durumlarda uygulanması üzerine eğitim alınır.

Ambulans şoförlüğü içi, kuruma göre değişiklik göstermekle birlikte, diğer gerekli koşullar ise şöyle; İlk yardım sertifikası

Başvuru tarihi 3 yıl ve öncesi olmak şartıysa en az B sınıfı sürücü ehliyet belgesi (manuel vites)

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak psikolojik analiz testleri

İleri sürüş tekniği sertifikası

Sağlık kurulu raporu

Ambulans şoförü sertifikası Özel Ambulans Şoförü Nasıl Olunur? "Özel hastanede ambulans şoförü nasıl olunur?" gibi sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Özel sektörde ambulans şoförü olmak için bir önceki başlıkta belirttiğimiz belgelerin tümüne sahip olmak gerektiği gibi başvuru yapılacak yere göre istenen belgelerde değişiklik görülebilir. Sağlık meslek lisesi ya da Acil Tıp Teknisyenliği ön lisans bölümü diploması beklenen ilk şarttır. Bazı özel hastaneler ilk yardım ve ileri sürüş tekniği sertifikalarını isteyebilir. Tüm bunların dışında özel sektörde ambulans şoförü olmak için yapılması gerekenler ve gerekli belgeler ise şöyle; Başvuruda bulunacağınız hastaneye ambulans şoförlüğü kadrosuna başvurmak istediğinize dair bir dilekçe yazmalısınız. Ayrıca bu dilekçede hastane tarafından istenilen belgeleri de belirtmelisiniz.

Yeni nesil, çipli TC kimlik kartı

En az B sınıfı ve 5 yıl ya da daha öncesinde alınmış olan sürücü belgesi

Sabıka kaydı

İsteniyorsa ileri sürüş eğitimi aldığınızı belirten belge ve temel ilk yardım belgesi Kamuda Ambulans Şoförü Nasıl Olunur? Eğer kamu bünyesinde ambulans şoförlüğü yapmak istiyorsanız, "Sağlık Bakanlığı ambulans şoförü nasıl olunur?" gibi sorularınız varsa nasıl bir yol izleyeceğinize dair tüm merak ettiklerinizi bu başlık altında bulabilirsiniz. Kamu için başvuru yapacak olan kişiler eğer Acil Tıp Teknisyenliği ön lisans programı diplomasına sahip olmayanlardan KPSS şartını yerine getirmiş olmaları beklenir.

Sağlık meslek lisesinden mezun olanların başvuruda bulunabilmeleri için KPSS'ye girmesi gerekir. Kamu personeli seçme sınavından yeterli puanı aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uygulama sınavına girilmesi beklenir. Bu süreçte teorik bilgiler ve pratik uygulamalar içeren bir eğitimden geçilir ve sonucunda uygulama sınavına girilmesi gerekir. Uygulama sınavını başarıyla tamamlayanlara Ambulans Şoförü Sertifikası verilir. Ambulans çalışanlarının en kısa süre içinde hayat kurtarması ve hastayı hastaneye ulaştırması gerekir, bu esnada ambulans şoförü ise araç içindeki tüm sağlık çalışanlarının ve hastanın hayatından sorumlu tutulur. Dolayısıyla tüm bu eğitimleri içeren ve eğitimi alan kişilerin yeterliliklerini sorgulayan Ambulans Şoförü Sertifikası gereklidir. Kamuda ambulans şoförü olmak isteyenler bu sertifika ve diğer gerekli görülen belgeler ile Sağlık Bakanlığı ambulans şoförü alımlarına başvuruda bulunabilir. Kamuda ambulans şoförü olmak için gerekli olan tüm belgelerse şöyle;