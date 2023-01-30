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  4. Ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu! Yaralı kazazedenin yaptığı herkesi şaşırttı: ‘Çok soru soruyorsunuz'

Ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu! Yaralı kazazedenin yaptığı herkesi şaşırttı: ‘Çok soru soruyorsunuz'

30.01.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yaşanan ilginç olayda trafik kazasında yaralanan vatandaşın ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu. 112 ekibinin sorular sormasına öfkelenen yaralı vatandaş, ambulanstan inip tedavi olmayı reddetti. Sağlık ekiplerinin kendisine çok soru sorduğunu ve kızdığını belirten vatandaş, Jandarma ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edilerek tekrar ambulansa alındı.

Ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu! Yaralı kazazedenin yaptığı herkesi şaşırttı: ‘Çok soru soruyorsunuz'

Edinilen bilgiye göre, kaza, Edirne Kapıkule yolun Eski Kadın Köy sapağında meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı istikametine dönüş yapmak isteyen M.Y. idaresindeki tıra, karşı yönden gelen M.Ö. yönetimindeki otomobil çarpmamak için direksiyon kırınca kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 4 kişiden ikisi yaralandı.

EKİPLERDEN SÜRÜCÜYÜ KURTARMAK İÇİN YOĞUN ÇABA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü M.Ö. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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‘ÇOK SORU SORUYORSUNUZ' DİYEREK AMBULANSTAN İNDİ

Diğer ambulansta tedavi edilen yaralı yolcu ise sağlık ekiplerinin kendisine çok soru sorduğunu ve kızdığını belirterek, ambulanstan inip tedavi olmayı reddetti. Jandarma ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edilen yaralı vatandaş, tekrar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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Vatandaşlardan İbrahim Akbaş, dönüş yapmak isteyen tıra çarpmamak için otomobilin acil fren yaptığını ve şarampole uçtuğunu ifade etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Edirne ambulans

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