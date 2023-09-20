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Ambulansa gizleyip Türkiye'ye giriş yaptılar! İstanbul'da durdurulan yabancı uyruklular şok yaşadı: Zehir tacirlerine bir darbe daha

20.09.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zehir tacirleri yine akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. Bulgaristan'dan İstanbul'a doğru yola çıkan hasta nakil ambulansının gizli bölmelerine yüklü miktarda uyuşturucu gizlendi. Ancak narkotik ekiplerinin ihbar aldığından habersizlerdi. Ambulanstaki yabancı uyruklu kişiler İstanbul'da durdurulduklarında şok yaşadı. Nefes kesen operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüntüleriyle paylaştı.

Ambulansa gizleyip Türkiye'ye giriş yaptılar! İstanbul'da durdurulan yabancı uyruklular şok yaşadı: Zehir tacirlerine bir darbe daha

Bulgaristan'dan İstanbul'a gelen hasta nakil ambulansı polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin ihbar aldığı ambulansta yapılan arama sonucu 84 kilogram skunk, 32 kilo eroin ele geçirildi. Ambulanstaki yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler Eyüpsultan'da da operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken Bosna Hersek uyruklu 4 kişi yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’dan gelen bir hasta nakil ambulansında uyuşturucu taşındığı yönünde bilgi aldı. Söz konusu ihbarı değerlendiren ekipler, hasta nakil ambulansını ülkeye giriş yapmasının ardından teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, İstanbul’a gelen ambulansı bir süre takip ettikten sonra durdurdu. Ambulanstaki 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda gizli bölmelere gizlenmiş, 84 kilogram skunk ve 32 kilo eroin ele geçirildi.

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"ZEHİR TACİRLERİNİN HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Ekipler, Eyüpsultan’da da bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Burada da Bosna Hersek uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 44.5 kilogram skunk ele geçirildi. İki farklı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

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Operasyonlara ait görüntülerle detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, "Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olursa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

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(DHA)

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uyuşturucu

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