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  4. Ambulansa maganda terörü büyük tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya görüntülerle paylaştı: Gereği yapıldı

Ambulansa maganda terörü büyük tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya görüntülerle paylaştı: Gereği yapıldı

12.06.2024 11:56
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Kadıköy'de acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişinin görüntüleri infial yaratmıştı. Trafik magandalarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bakan Yerlikaya E.B. ve M.T'nin yakalandığını görüntülerle ve "Gereği yapıldı" notuyla duyurdu.

Ambulansa maganda terörü büyük tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya görüntülerle paylaştı: Gereği yapıldı

Bostancı yan yolda 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içeride bulunan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

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KASK DA TAKMIYORLAR

İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

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BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ambulans maganda
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