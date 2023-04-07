Amca ile yeğeni arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Ağrı'daki olay, Merkez 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Aynı bahçe içerisinde bulunan iki farklı evde oturan D. A. (30) ile amcası Yaşar A. arasında traktör satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

Amca-yeğen arasında oluşan husumet bugün silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan tartışmanın ardından D.A., amcası Yaşar A.'ya av tüfeği ile ateş etti. Açılan ateş sonucu Yaşar A. başından ağır yaralanırken, yanında bulunan eşi A.A. (37) ise seken saçmaların isabet etmesi ile hafif şekilde yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Yaşar A., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eşi A. A’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cinayet şüphelisi D. A. ise olay yerinde suç aleti tüfekle birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)



