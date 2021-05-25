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  4. Amcasını darptan tutuklandı, Covid-19 testine götürülürken tehdit etti

Amcasını darptan tutuklandı, Covid-19 testine götürülürken tehdit etti

25.05.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da amcasını darp ederek ağır yaraladığı iddiasıyla mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderilmeden önce Covid-19 testi için götürüldüğü hastanede "Burnuma şey falan sokarlarsa öldürürüm valla" dedi.

Amcasını darptan tutuklandı, Covid-19 testine götürülürken tehdit etti

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. amcası M.T.’yi ailevi sorunlar nedeniyle darp ederek kafasından yaraladı. Hastaneye kaldırılan M.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"BURNUMA ŞEY FALAN SOKARLAR"

Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.T., adliye çıkışı cezaevine götürülürken Covid-19 testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. H.T.’nin test için sürüntü almaya götürülürken "Burnuma şey falan sokarlarsa, öldürürüm valla" demesi dikkat çekti. Sürüntü alınan H.T., daha sonra Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Samsun koronavirüs testi
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