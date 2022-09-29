Ameliyat yaptırdıktan sonra ağrılarından kurtuldu: "Göğüslerim o kadar büyüktü ki çalışamıyordum" dedi

25 yaşındaki Christina Schembri, TikTok hesabı üzerinden 100 beden olan göğüsleri nedeniyle yıllar boyunca çektiği sırt ağrılarını ve girdiği depresyonu anlattı. Çok ağır olan göğüslerinin ona çok acı çektirdiğini ve evi süpürmek gibi işleri yapamadığını belirtti. Yıllarca yaşadığı acılardan bıkan Christina, 2021 Ocak ayında göğüslerini daha yönetilebilir bir bedene indirmeye karar verdiğini söyledi. Bunu yapabilmesi için 10,5 libre (4,8 kg) yağın alınması gerekiyordu.

AĞRIDAN DOLAYI KISA SAATLER ÇALIŞABİLİYORDU

"Büyük göğüslerim beni depresyona soktu. Daha küçük göğüsleri olan kadınlar nedenini anlamıyor. Göğüslerim nedeniyle sırtım ağrıdığı için süpürme veya paspaslama gibi basit işleri yapamadım ve oturup sırtımı germek zorunda kaldım. Ağrıdan dolayı sadece kısa saatler çalışabildim ve birkaç haftada bir osteopat görmem gerekiyordu.

FİZİKSEL VE DUYGUSAL OLARAK TÜKETTİLER

"Beni olduğumdan daha büyük hissettirdiler ve kendimi çekici hissetirmediler. Fiziksel ve duygusal olarak tükenmeme neden oldular. Göğüslerim her şeyin altında gerçek benliğimi saklıyormuş gibi hissediyorum" dedi. Ancak Christina'nın başa çıkması gereken sadece acı değildi. Aynı zamanda erkeklerin sürekli yorumlarıyla mücadele ettiğini söyledi.

"ERKEKLERİN YORUMLARINA SİNİRLENİYORUM"

Bunun yanı sıra kendisine uygun kıyafet bulmakta zorlanacağını ve sutyenin tenine sürtüneceği sürtünme ter kistlerinden muzdarip olacağını söyledi. "Erkeklerin yorumlarını gördüğümde sinirleniyorum, çünkü hiçbir fikirleri yok ve 7/24 göğsünüzde ağırlık taşımanın nasıl bir şey olduğunu asla bilemeyecekler. Bazı erkekler bana mesaj attı ve ameliyat olmamam gerektiğini söyledi."

SİNİR BOZUCU VE GARİP BAKIŞLARA MARUZ KALIYORDU

"İnsanların sana her gün bakması, kendi bedenimde kendimi iğrenç ve rahatsız hissetmeme neden oldu ve insanlar bana baktığında daha da güvensiz oldum. Ameliyattan önce, normal kıyafetlerle bile, özellikle erkeklerden gerçekten sinir bozucu ve beni üzecek çok garip bakışlar alırdım.

ŞİMDİYE KADAR HARCADIĞIM EN İYİ PARA DEDİ

"Ayrıca beni olduğumdan daha büyük gösterdiler ve belimi gizlediler. Ameliyatı rahatım ve vücut imajımdan memnun hissetmek için yaptırdım." Christina ameliyat için 8.500 Sterlin ödedi. Ameliyat pahalı olsa da bunun şimdiye kadar yaptığı en iyi şey olduğunu belirtti. 'Göğsünden büyük bir yük kalkmış' gibi hissettiğini söyledi. "Kendimi hafif ve özgür hissediyorum. Artık bakmadan veya aptal hissetmeden ne istersem giyebiliyorum. Bence bu şimdiye kadar harcadığım en iyi para. Zihinsel ve fiziksel sağlığım için çok büyük bir yatırım."



