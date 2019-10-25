Amerika Diyanet Merkezi New York'ta tanıtıldı

Kanca, DCA'nın üç buçuk yıl önce açıldığına işaret ederek, "Burası ilim ve hikmetle bezenmiş Anadolu İslam anlayışının sergilendiği bir yerdir. DCA, Amerika toplumu için 'Türk İslam Medeniyet Vitrini' anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Merkez hakkında gösterilen tanıtıcı videodan sonra programın açılış konuşmasını yapan DCA Başkanı Kanca, merkezin kuruluş tarihini anlatarak, "Amerika Diyanet Merkezi ülkemizin Amerikalı Müslümanlara bir armağanıdır ve bir medeniyet yürüyüşüdür." dedi

Geceye, onur konuğu dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün yanı sıra DCA Başkanı Fatih Kanca, Türkiye New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile Amerika'daki Türk ve Müslüman toplumunun önde gelen iş insanları ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

"Bir Medeniyet Vitrini: Amerika Diyanet Merkezi" başlıklı Harvard Club'taki program, Türk ve Amerikan toplumundan çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

Kanca, şöyle devam etti:

"Manevi merkez, kültürel merkez, medeniyet vitrini ve herkese yaşam olmak üzere dört temel işlevi sürdüren DCA, kurulduğu günden bu yana İslam dininin maneviyat, bilgi, marifet, sevgi, ahlak ve estetik boyutunu ortaya çıkarıyor. DCA, Anadolu islam yorumunun vücud bulduğu bir mekandır, bir medeniyet iklimidir. Sanat ve estetik abidesi olan bu merkez, Türk medeniyetinin ABD'de temsil edilmesine vesile olmuştur. Bunun haklı gururunu yaşayabilirsiniz."

Türk ve Amerikan toplumuna farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Kanca, New York'ta ilki gerçekleştirilen DCA lansmanın diğer bölgelerde de yapılacağını sözlerine ekledi.

- "DCA, Amerika'da yaşayan herkesin malıdır"

Merkezin danışma ve finans kurulu başkanlıklarını yürüten iş adamı Murat Güzel de DCA'nın Türk camisi olmasına rağmen yüzde 90 Amerikalı Müslümanlara hizmet verdiğine işaret ederek, "Burası sadece Türklerin değil Amerika'da yaşayan herkesin malıdır, bu anlayışla hizmet vermektedir, sizin yerinizdir." ifadelerini kullandı.