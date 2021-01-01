Amorti 2021: Amorti ne kadar veriyor? 2021 Milli Piyango amorti rakamları… Amorti nasıl hesaplanıyor?

"2021 Milli Piyango amorti sorgulama nasıl yapılır" sorusuna cevap arayan vatandaşlar, büyük ikramiye için nefeslerini tuttu. Bu yıl yine her yıl olduğu gibi tam, çeyrek ve yarım bilet şeklinde Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş bileti satışını yaptı. 2021 yılına milyonluk olarak girmek isteyen vatandaşlar aynı zamanda 2021 amorti rakamlarını da merak ediyor. 23:00 itibari ile 100 Milyon TL'nin çekilişi ve 2021 amorti rakamlarının çekilişi yapıldı. Bilet alan vatandaşlar, biletlerine amorti isabet edip etmediğini nereden öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki 2021 amorti kaç para? Bilete amorti çıkınca kaç lira kazanılmış olur? İşte 2021 amorti hesaplama...

100 milyon TL'lik Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi 9-8-8-4-7-5-7 numaralı bilete çıktı.

Büyük ikramiye çeyrek bilete ve Manisa Akhisar ilçesinden bilet alan talihliye çıktı.

2021 Yılbaşı Çekilişi amorti rakamları ise; 0 ve 5 olarak açıklandı.

2021 AMORTİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bugün saat 23:00'dan sonra yapılacak olan büyük ikramiye çekilişi ile amorti çekilişi de yapılacak. Biletinizin son rakamlarından birisine amorti çıkmışsa bunu bir de Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alan "bilet sorgulama " ekranından öğrenmeniz mümkün. Ayrıca Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alan sıralı tam listeden de amorti rakamlarını sorgulayabilirsiniz.