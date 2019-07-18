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Ampute bacağının fotoğrafının sigara paketleri üzerine basıldığını iddia etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

Fransa'da yaşayan Arnavut asıllı 60 yaşındaki adam, sigara üreticisi firmaya dava açmaya hazırlanıyor

Fransa'nın Metz şehrinde yaşayan 60 yaşındaki bedensel engelli, ampute bacağının fotoğrafının izni olmadan bir sigara markasının paketlerine basıldığını iddia etti.

BBC'nin haberine göre, adı açıklanmayan Arnavut asıllı adamın oğlu, babasının 1997 yılında geçirdiği kaza sonrası kesilen bacağının fotoğrafını, Avrupa Birliği (AB) genelinde satılan bir sigara markasının paketinin üzerinde gördü.

Kendisine ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafının sigara paketlerine basılmasına izin vermediğini savunan engelli kişi, avukatından sigara üreticisi şirkete dava açmasını talep etti.

Söz konusu kişinin avukatı Antoine Fittante, basına yaptığı açıklamada, "Bir kişinin fotoğrafının izni olmadan bütün AB ülkelerinde satılan sigara paketlerinde görülmesi oldukça ilginç." diye konuştu.

Müvekkilinin kendisini ihanete uğramış ve itibarı zedelenmiş hissettiğini savunan Fittante, AB sınırlarında satılan sigara paketlerinin üzerindeki resimlerden sorumlu Avrupa Komisyonu ile irtibata geçtiklerini söyledi.

Fittante, Avrupa Komisyonu prosedürüne göre sigara paketlerinin üzerinde kullanılacak fotoğrafların sahiplerinin izninin alınması gerektiğini vurgulayarak, konuyu müvekkilinin ameliyat edildiği hastaneyle de görüşeceklerini sözlerine ekledi.

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ampute bacak Avrupa Komisyonu fotoğraf sigara paketi

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